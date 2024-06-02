Президент Реала: «Мы знали, что бы победим»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу 2:0 над «Боруссией» Дортмунд в финале Лиги чемпионов:

«Это магическая ночь, потому что это турнир, который мы любим больше всего. Его создал Сантьяго Бернабеу, и этот турнир сделал нас важными на мировой арене. Каждый раз, когда мы его выигрываем, счастливы игроки, президент и фанаты по всему миру.

«Боруссия» – прекрасная команда. У меня хорошие отношения с их руководством, они продали нам Беллингема. В начале матча нам было трудно, первый тайм мы сыграли не очень хорошо. Во втором тайме мы вошли в игру, мы знали, что мы победим, и голы были лишь вопросом времени».