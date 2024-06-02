Лига чемпионов02 июня 2024, 12:05 |
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ВИДЕО. Реакция Терзича и Анчелотти на финал Лиги чемпионов
Тренеры команды поделились впечатлениями от матча
02 июня 2024, 12:05 |
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Вчера в Лондоне на «Уэмбли» «Реал» в финале Лиги чемпионов обыграл «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:0. После матча главные тренеры команд – Карло Анчелотти и Эдин Терзич – пообщались с журналистами.
Вашему вниманию все самое интересное с послематчевых пресс-конференций Анчелотти и Терзича:
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