ВИДЕО. Реакция Терзича и Анчелотти на финал Лиги чемпионов

Вчера в Лондоне на «Уэмбли» «Реал» в финале Лиги чемпионов обыграл «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:0. После матча главные тренеры команд – Карло Анчелотти и Эдин Терзич – пообщались с журналистами.

Вашему вниманию все самое интересное с послематчевых пресс-конференций Анчелотти и Терзича: