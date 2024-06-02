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  4. Дани КАРВАХАЛЬ: «Эта игра была очень тяжелой»
Лига чемпионов
02 июня 2024, 12:43 |
292
0

Дани КАРВАХАЛЬ: «Эта игра была очень тяжелой»

Защитник «Реала» прокомментировал победу над «Боруссией»

02 июня 2024, 12:43 |
292
0
Дани КАРВАХАЛЬ: «Эта игра была очень тяжелой»
УЕФА. Дани Карвахаль

Испанский защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:0) в финале Лиги чемпионов 2023/24:

«Я не могу должным образом объяснить, что это за ощущения. Это безмерное счастье.

Эта игра была очень сложной. Мы это предвидели еще на стадии подготовки. Мы закончили первый тайм без пропущенного, и мы знали, что наши моменты придут. Честно говоря, мы до перерыва даже не заслуживали ничью.

Мы умеем страдать, но, поверьте, я бы хотел выигрывать эти матчи легче. Я приходил на угловые большую часть сезона. Решительность является ключом к моему подходу Перед тем, как забить, я просто чувствовал, что хочу забить. Тот факт, что в итоге я забил головой, как самый маленький игрок на поле, конечно, приятен.

Это невероятно, невероятно. У меня нет слов, чтобы описать то, чего мы достигли. Выиграть свою шестую Лигу чемпионов - это немыслимо. Войти в эту избранную группу, где только 5 игроков выиграли шесть трофеев! Не знаю, это что-то уникальное по ощущениям! Я особенно счастлив, что творю историю с «Реалом».

Я очень горжусь тем, что мои дети видят, как я выигрываю эти трофеи. Они очень радуются тому, чего достигает их папа, и люди говорят им в школе, какой хороший их папа, и что они очень рады за него».

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Реал Дани Карвахаль
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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