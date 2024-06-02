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Лига чемпионов
02 июня 2024, 11:46 | Обновлено 02 июня 2024, 12:04
638
0

Матс ХУММЕЛЬС: «На стороне Реала была удача»

Защитник «Боруссии» Дортмунд – о финале Лиги чемпионов

02 июня 2024, 11:46 | Обновлено 02 июня 2024, 12:04
638
0
Матс ХУММЕЛЬС: «На стороне Реала была удача»
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Центральный защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс прокомментировал поражение 0:2 от «Реала» в финале Лиги чемпионов:

«Мы провели прекрасный матч, я горжусь тем, как мы играли против команды, в которой каждый игрок сыграл, наверно, в 28 финалах Лиги чемпионов. Мы же сыграли всего в трех.

Мы играли смело, с сердцем и футбольным классом. Нам удалось провести несколько невероятных атак, но мы не смогли забить. После этого мы сделали несколько маленьких ошибок, и «Реал» нанес удар, как и всегда.

На их стороне было немного удачи, как и у нас в нескольких предыдущих матчах в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Но сегодня не везло уже нам. У нас было четыре больших момента – хотя бы один из них должен был завершиться голом. Начиная с 70-й минуты возле наших ворот было слишком много стандартов, мы не могли надолго зацепиться за мяч».

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Матс Хуммельс Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Боруссия Д - Реал Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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