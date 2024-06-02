Матс ХУММЕЛЬС: «На стороне Реала была удача»

Центральный защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс прокомментировал поражение 0:2 от «Реала» в финале Лиги чемпионов:

«Мы провели прекрасный матч, я горжусь тем, как мы играли против команды, в которой каждый игрок сыграл, наверно, в 28 финалах Лиги чемпионов. Мы же сыграли всего в трех.

Мы играли смело, с сердцем и футбольным классом. Нам удалось провести несколько невероятных атак, но мы не смогли забить. После этого мы сделали несколько маленьких ошибок, и «Реал» нанес удар, как и всегда.

На их стороне было немного удачи, как и у нас в нескольких предыдущих матчах в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Но сегодня не везло уже нам. У нас было четыре больших момента – хотя бы один из них должен был завершиться голом. Начиная с 70-й минуты возле наших ворот было слишком много стандартов, мы не могли надолго зацепиться за мяч».