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  4. Металлист прокомментировал победу Лунина в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
02 июня 2024, 11:06 |
330
0

Металлист прокомментировал победу Лунина в Лиге чемпионов

Голкипер является воспитанником харьковского клуба

02 июня 2024, 11:06 |
330
0
Металлист прокомментировал победу Лунина в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Харьковский «Металлист» на своих страницах в соцсетях прокомментировал победу Андрей Лунина в Лиге чемпионов в составе «Реала»:

«Реал» выиграл свой 15-й трофей победителя Лиги чемпионов.

Одним из создателей этой победы легендарного клуба стал воспитанник «Металлиста» Андрей Лунин, феерически защищавший ворота «Реала» в течение всего сезона.

Желаем Андрею крепкого здоровья и новых больших побед».

Лунин является воспитанником «Металлиста». Он занимался в клубной академии в 2010 – 2015 годах, однако во взрослом футболе дебютировал уже в составе «Днепра».

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Металлист Харьков Андрей Лунин Лига чемпионов Реал Мадрид Боруссия Д - Реал
Олег Дидух Источник: ФК Металлист
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