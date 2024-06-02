Металлист прокомментировал победу Лунина в Лиге чемпионов
Голкипер является воспитанником харьковского клуба
Харьковский «Металлист» на своих страницах в соцсетях прокомментировал победу Андрей Лунина в Лиге чемпионов в составе «Реала»:
«Реал» выиграл свой 15-й трофей победителя Лиги чемпионов.
Одним из создателей этой победы легендарного клуба стал воспитанник «Металлиста» Андрей Лунин, феерически защищавший ворота «Реала» в течение всего сезона.
Желаем Андрею крепкого здоровья и новых больших побед».
Лунин является воспитанником «Металлиста». Он занимался в клубной академии в 2010 – 2015 годах, однако во взрослом футболе дебютировал уже в составе «Днепра».
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