Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Анчелотти вывел мою игру на более высокий уровень»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу 2:0 над «Боруссией» Дортмунд в финале Лиги чемпионов 2023/2024:

«Сейчас я хочу немного отдохнуть и расслабиться. Сначала мы отпразднуем эту победу, а потом – вернемся к работе. Хочу стать чемпионом также со сборной Англии на Евро-2024.

Трудно описать словами то влияние, которое оказал на меня Анчелотти. Он заставил меня чувствовать себя легко и вывел мою игру на более высокий уровень. С нетерпением жду возможности снова тренироваться с моими одноклубниками, для меня это честь».