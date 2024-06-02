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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Анчелотти вывел мою игру на более высокий уровень»
Лига чемпионов
02 июня 2024, 10:42 |
421
2

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Анчелотти вывел мою игру на более высокий уровень»

Хавбек «Реала» – о победе в Лиге чемпионов

02 июня 2024, 10:42 |
421
2
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Анчелотти вывел мою игру на более высокий уровень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу 2:0 над «Боруссией» Дортмунд в финале Лиги чемпионов 2023/2024:

«Сейчас я хочу немного отдохнуть и расслабиться. Сначала мы отпразднуем эту победу, а потом – вернемся к работе. Хочу стать чемпионом также со сборной Англии на Евро-2024.

Трудно описать словами то влияние, которое оказал на меня Анчелотти. Он заставил меня чувствовать себя легко и вывел мою игру на более высокий уровень. С нетерпением жду возможности снова тренироваться с моими одноклубниками, для меня это честь».

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Реал Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Игрок хороший и перспективный, но актер без оскара - все эти картинные падения, самолюбование, гримасы и страдание на лице, в качестве хобби может выступать в мадридском театре.
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