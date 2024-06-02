Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Анчелотти вывел мою игру на более высокий уровень»
Хавбек «Реала» – о победе в Лиге чемпионов
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу 2:0 над «Боруссией» Дортмунд в финале Лиги чемпионов 2023/2024:
«Сейчас я хочу немного отдохнуть и расслабиться. Сначала мы отпразднуем эту победу, а потом – вернемся к работе. Хочу стать чемпионом также со сборной Англии на Евро-2024.
Трудно описать словами то влияние, которое оказал на меня Анчелотти. Он заставил меня чувствовать себя легко и вывел мою игру на более высокий уровень. С нетерпением жду возможности снова тренироваться с моими одноклубниками, для меня это честь».
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