Куртуа провел два финала ЛЧ за Реал. У него впечатляющая статистика

Вчерашний финал Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (победа 2:0) стал для Тибо Куртуа вторым в составе мадридского «Реала». Ранее он участвовал в финале 2022 года, когда «Реал» обыграл «Ливерпуль» 1:0.

Статистика Куртуа в этих двух финалах впечатляет: 12 ударов в створ ворот, 12 сейвов с суммарным xG 3,4.

Отметим, что суммарно это третий финал Лиги чемпионов в карьере Куртуа. В 2014 году он играл в решающем матче против «Реала» в составе «Атлетико», и тогда за 120 минут основного времени и овертайма пропустил четыре гола – поражение 1:4.

Напомним, в нынешнем сезоне Куртуа не пропустил ни одного гола.