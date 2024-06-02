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Чемпионат Европы
02 июня 2024, 09:54 | Обновлено 02 июня 2024, 10:28
714
5

Тренер сборной Румынии: «У нас нет цели выиграть группу на Евро-2024»

Эдвард Йорданеску – о задачах команды на чемпионат Европы

02 июня 2024, 09:54 | Обновлено 02 июня 2024, 10:28
714
5
Тренер сборной Румынии: «У нас нет цели выиграть группу на Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдвард Йорданеску

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску поделился ожиданиями от выступления своей команды на Евро-2024:

«Тот факт, что мы прошли квалификацию Евро-2024, выиграв свою группу и ни разу не проиграв, стало наглядной демонстрацией многих позитивных изменений нашей команды. И я надеюсь, что их будет еще больше. Чемпионат Европы станет фантастическим испытанием для меня и молодых игроков, собранных сейчас в сборной Румынии. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на следующий уровень качества своей игры и доказать, что наш потенциал даже больше, чем тот, что был продемонстрирован в отборочном цикле Евро.

У нас была цель попасть на чемпионат Европы, и мы это сделали. На предстоящем турнире мы сосредоточимся на том, чтобы показать свою лучшую игру и в то же время использовать слабости наших соперников. У нас нет цели выиграть группу. Но, как мы показали в квалификации Евро, если у нас будет такая возможность, мы сделаем все, чтобы ею воспользоваться».

Напомним, сборная Румынии является соперником Украины по групповому этапу Евро-2024.

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Эдвард Йорданеску сборная Румынии по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: Динамо Киев от Шурика
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Ostap Sweet Cherry
Это самый главный наш соперник!
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