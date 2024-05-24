Соперник Украины. Румыния опубликовала расширенную заявку на Евро-2024

Сборная Румынии опубликовала расширенную заявку на Евро-2024. Главный тренер команды Эдвард Йорданеску вызвал 28 игроков, двух из которых придется отсеять.

Заявка сборной Румынии:

Вратари: Хорациу Молдован (Атлетико Мадрид), Флорин Ницэ (Газиантеп), Штефан Тырновану (ФКСБ), Рэзван Сава (Клуж)

Защитники: Андрей Рациу (Райо Вальекано), Василе Могош (Клуж), Андрей Буркэ (Аль-Ухдуд), Раду Дрэгушин (Тоттенхэм), Адриан Рус (Пафос), Ионуц Неделчару (Палермо), Богдан Раковицан (Ракув), Никушор Банку (Университатя Крайова)

Полузащитники: Дейан Сореску (Газиантеп), Николае Станчу (Дамак), Мариус Марин (Пиза), Александру Чикылдэу (Коньяспор), Рэзван Марин (Эмполи), Константин Грамени (Фарул), Дариус Олару (ФКСБ), Адриан Шут (ФКСБ), Деннис Ман (Парма), Валентин Михэилэ (Парма), Ианис Хаджи (Алавес), Флоринел Коман (ФКСБ)

Форварды: Денис Дрэгуш (Газиантеп), Георге Пушкаш (Бари), Денис Алибек (Аль-Муайдар), Даниел Бырлиджя (Клуж).

Напомним, Румыния является соперником сборной Украины по групповому этапе Евро-2024. Команды сыграют между собой уже в первом туре 17 июня в Мюнхене.