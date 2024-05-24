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Чемпионат Европы
24 мая 2024, 17:48 | Обновлено 24 мая 2024, 18:37
674
1

Соперник Украины. Румыния опубликовала расширенную заявку на Евро-2024

Эдвард Йорданеску вызвал 28 игроков

24 мая 2024, 17:48 | Обновлено 24 мая 2024, 18:37
674
1
Соперник Украины. Румыния опубликовала расширенную заявку на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Румынии опубликовала расширенную заявку на Евро-2024. Главный тренер команды Эдвард Йорданеску вызвал 28 игроков, двух из которых придется отсеять.

Заявка сборной Румынии:

Вратари: Хорациу Молдован (Атлетико Мадрид), Флорин Ницэ (Газиантеп), Штефан Тырновану (ФКСБ), Рэзван Сава (Клуж)

Защитники: Андрей Рациу (Райо Вальекано), Василе Могош (Клуж), Андрей Буркэ (Аль-Ухдуд), Раду Дрэгушин (Тоттенхэм), Адриан Рус (Пафос), Ионуц Неделчару (Палермо), Богдан Раковицан (Ракув), Никушор Банку (Университатя Крайова)

Полузащитники: Дейан Сореску (Газиантеп), Николае Станчу (Дамак), Мариус Марин (Пиза), Александру Чикылдэу (Коньяспор), Рэзван Марин (Эмполи), Константин Грамени (Фарул), Дариус Олару (ФКСБ), Адриан Шут (ФКСБ), Деннис Ман (Парма), Валентин Михэилэ (Парма), Ианис Хаджи (Алавес), Флоринел Коман (ФКСБ)

Форварды: Денис Дрэгуш (Газиантеп), Георге Пушкаш (Бари), Денис Алибек (Аль-Муайдар), Даниел Бырлиджя (Клуж).

Напомним, Румыния является соперником сборной Украины по групповому этапе Евро-2024. Команды сыграют между собой уже в первом туре 17 июня в Мюнхене.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Комментарии 1
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Ruslan77777
По іменам та клубам румунам начебто до наших далеко зараз, але потрібно памятати , що з румунами матчі завжди проходять дуже важко. Треба серйозно готуватись та налаштовуватись.
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