Обновил рекорд. Анчелотти выиграл свою пятую Лигу чемпионов
Ни один другой тренер не выигрывал турнир больше трех раз
Вчера Карло Анчелотти привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:0.
Для Анчелотти это пятый титул победителя Лиги чемпионов в качестве тренера. Ранее он выигрывал турнир в 2003 и 2007 годах с «Миланом», а также в 2014 и 2022 годах с «Реалом».
Это рекорд Лиги чемпионов среди тренеров. По три раза турнир выигрывали Пеп Гвардиола, Зинедин Зидан и Боб Пэйсли.
Отметим, что Анчелотти также дважды выигрывал Лигу чемпионов как игрок – в 1989 и 1990 годах в составе «Милана».
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