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  4. Обновил рекорд. Анчелотти выиграл свою пятую Лигу чемпионов
Лига чемпионов
02 июня 2024, 08:40 |
1628
0

Обновил рекорд. Анчелотти выиграл свою пятую Лигу чемпионов

Ни один другой тренер не выигрывал турнир больше трех раз

02 июня 2024, 08:40 |
1628
0
Обновил рекорд. Анчелотти выиграл свою пятую Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Вчера Карло Анчелотти привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:0.

Для Анчелотти это пятый титул победителя Лиги чемпионов в качестве тренера. Ранее он выигрывал турнир в 2003 и 2007 годах с «Миланом», а также в 2014 и 2022 годах с «Реалом».

Это рекорд Лиги чемпионов среди тренеров. По три раза турнир выигрывали Пеп Гвардиола, Зинедин Зидан и Боб Пэйсли.

Отметим, что Анчелотти также дважды выигрывал Лигу чемпионов как игрок – в 1989 и 1990 годах в составе «Милана».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов статистика Боруссия Д - Реал
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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