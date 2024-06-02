Обновил рекорд. Анчелотти выиграл свою пятую Лигу чемпионов

Вчера Карло Анчелотти привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:0.

Для Анчелотти это пятый титул победителя Лиги чемпионов в качестве тренера. Ранее он выигрывал турнир в 2003 и 2007 годах с «Миланом», а также в 2014 и 2022 годах с «Реалом».

Это рекорд Лиги чемпионов среди тренеров. По три раза турнир выигрывали Пеп Гвардиола, Зинедин Зидан и Боб Пэйсли.

Отметим, что Анчелотти также дважды выигрывал Лигу чемпионов как игрок – в 1989 и 1990 годах в составе «Милана».