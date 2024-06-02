Круг замкнулся. Кроос снова выиграл финал ЛЧ у Боруссии Дортмунд на Уэмбли
Такое уже случалось в 2013 году
Вчера Тони Кроос вместе с «Реалом» в шестой раз в своей карьере выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале на «Уэмбли» «Боруссию» Дортмунд 2:0.
Впервые в своей карьере Кроос выиграл Лигу чемпионов в 2013 году в составе мюнхенской «Баварии». Как и в 2014 году, в финале была обыграна «Боруссия» Дортмунд, и проходил решающий матч также на «Уэмбли».
После этого Кроос выигрывал Лигу чемпионов в 2016, 2017, 2018, 2022 и 2024 годах. Вчерашний матч стал для 34-летнего немца прощальным на клубном уровне: он завершит карьеру после Евро-2024.
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