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  4. Круг замкнулся. Кроос снова выиграл финал ЛЧ у Боруссии Дортмунд на Уэмбли
Лига чемпионов
02 июня 2024, 08:23 |
1779
0

Круг замкнулся. Кроос снова выиграл финал ЛЧ у Боруссии Дортмунд на Уэмбли

Такое уже случалось в 2013 году

02 июня 2024, 08:23 |
1779
0
Круг замкнулся. Кроос снова выиграл финал ЛЧ у Боруссии Дортмунд на Уэмбли
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера Тони Кроос вместе с «Реалом» в шестой раз в своей карьере выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале на «Уэмбли» «Боруссию» Дортмунд 2:0.

Впервые в своей карьере Кроос выиграл Лигу чемпионов в 2013 году в составе мюнхенской «Баварии». Как и в 2014 году, в финале была обыграна «Боруссия» Дортмунд, и проходил решающий матч также на «Уэмбли».

После этого Кроос выигрывал Лигу чемпионов в 2016, 2017, 2018, 2022 и 2024 годах. Вчерашний матч стал для 34-летнего немца прощальным на клубном уровне: он завершит карьеру после Евро-2024.

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Тони Кроос Реал Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Реал Бавария Боруссия Дортмунд стадион Уэмбли
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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