Круг замкнулся. Кроос снова выиграл финал ЛЧ у Боруссии Дортмунд на Уэмбли

Вчера Тони Кроос вместе с «Реалом» в шестой раз в своей карьере выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале на «Уэмбли» «Боруссию» Дортмунд 2:0.

Впервые в своей карьере Кроос выиграл Лигу чемпионов в 2013 году в составе мюнхенской «Баварии». Как и в 2014 году, в финале была обыграна «Боруссия» Дортмунд, и проходил решающий матч также на «Уэмбли».

После этого Кроос выигрывал Лигу чемпионов в 2016, 2017, 2018, 2022 и 2024 годах. Вчерашний матч стал для 34-летнего немца прощальным на клубном уровне: он завершит карьеру после Евро-2024.