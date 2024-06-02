Определены все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Джокович одолел Музетти, Арнальди выбил Рублева, тяжелая победа Зверева
31 мая – 1 июня состоялись матчи 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2024 в мужской сетке.
Лидер мирового рейтинга АТР Новак Джокович в 5 сетах сумел победить Лоренцо Музетти. Далее Ноле сыграет против Франсиско Черундоло.
Александр Зверев в решающей партии отыгрался со счета 1:4 и дожал Талона Грикспора. В 4-м раунде Ролан Гаррос представитель Германии проведет встречу с Хольгером Руне.
Маттео Арнальди неожиданно уверенно разбил Андрея Рублева и вышел на Стефаноса Циципаса.
Янник Синнер продолжил громить соперников. На этот раз итальянец выиграл у Павла Котова. Далее у Янника Корентен Муте.
Карлос Алькарас сумел в трех партиях закрыть Себастьна Корду. За право сыграть в четвертьфинале испанец сразится с Феликсом Оже-Альяссимом.
Ролан Гаррос 2024. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Лоренцо Музетти [30] – 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0
Франсиско Черундоло [23] – Томми Пол [14] – 3:6, 6:3. 6:3, 6:2
Тейлор Фритц [12] – Танаси Коккинакис – 6:3, 2:6, 6:7 (4:7), 5:7, 6:3
Томас Мартин Этчеверри [28] – Каспер Рууд [7] – 4:6, 6:1, 2:6, 2:6
Александр Зверев [4] – Таллон Грикспор [26] – 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:3)
Йозеф Ковалик [Q] – Хольгер Руне [13] – 5:7, 1:6, 6:7 (2:7)
Алекс де Минаур [11] – Ян-Леннард Штруфф – 4:6, 6:4, 6:3, 6:3
Томаш Махач – Даниил Медведев [5] – 6:7 (4:7), 5:7, 6:1, 4:6
Нижняя часть сетки
Андрей Рублев [6] – Маттео Арнальди – 6:7 (6:8), 2:6, 4:6
Чжан Чжичжэнь – Стефанос Циципас [9] – 3:6, 3:6, 1:6
Бен Шелтон [15] – Феликс Оже-Альяссим [21] – 4:6, 2:6, 1:6
Себастьян Корда [27] – Карлос Алькарас [3] – 4:6, 6:7 (5:7), 3:6
Хуберт Хуркач [8] – Денис Шаповалов – 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 6:1
Зизу Бергс [Q] – Григор Димитров [10] – 3:6, 6:7 (4:7), 6:4, 4:6
Корентен Муте – Себастьян Офнер – 3:6, 6:4, 6:4, 6:1
Павел Котов – Янник Синнер [2] – 4:6, 4:6, 4:6
Ролан Гаррос 2024. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Франсиско Черундоло [23]
Тейлор Фритц [12] – Каспер Рууд [7]
Александр Зверев [4] – Хольгер Руне [13]
Алекс де Минаур [11] – Даниил Медведев [5]
Нижняя часть сетки
Маттео Арнальди – Стефанос Циципас [9]
Феликс Оже-Альяссим [21] – Карлос Алькарас [3]
Хуберт Хуркач [8] – Григор Димитров [10
Корентен Муте – Янник Синнер [2]
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