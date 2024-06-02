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  4. Определены все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Ролан Гаррос
02 июня 2024, 07:11 |
326
0

Определены все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин

Джокович одолел Музетти, Арнальди выбил Рублева, тяжелая победа Зверева

02 июня 2024, 07:11 |
326
0
Определены все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

31 мая – 1 июня состоялись матчи 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2024 в мужской сетке.

Лидер мирового рейтинга АТР Новак Джокович в 5 сетах сумел победить Лоренцо Музетти. Далее Ноле сыграет против Франсиско Черундоло.

Александр Зверев в решающей партии отыгрался со счета 1:4 и дожал Талона Грикспора. В 4-м раунде Ролан Гаррос представитель Германии проведет встречу с Хольгером Руне.

Маттео Арнальди неожиданно уверенно разбил Андрея Рублева и вышел на Стефаноса Циципаса.

Янник Синнер продолжил громить соперников. На этот раз итальянец выиграл у Павла Котова. Далее у Янника Корентен Муте.

Карлос Алькарас сумел в трех партиях закрыть Себастьна Корду. За право сыграть в четвертьфинале испанец сразится с Феликсом Оже-Альяссимом.

Ролан Гаррос 2024. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Лоренцо Музетти [30] – 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0
Франсиско Черундоло [23] – Томми Пол [14] – 3:6, 6:3. 6:3, 6:2

Тейлор Фритц [12] – Танаси Коккинакис – 6:3, 2:6, 6:7 (4:7), 5:7, 6:3
Томас Мартин Этчеверри [28] – Каспер Рууд [7] – 4:6, 6:1, 2:6, 2:6

Александр Зверев [4] – Таллон Грикспор [26] – 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:3)
Йозеф Ковалик [Q] – Хольгер Руне [13] – 5:7, 1:6, 6:7 (2:7)

Алекс де Минаур [11] – Ян-Леннард Штруфф – 4:6, 6:4, 6:3, 6:3
Томаш Махач – Даниил Медведев [5] – 6:7 (4:7), 5:7, 6:1, 4:6

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев [6] – Маттео Арнальди – 6:7 (6:8), 2:6, 4:6
Чжан Чжичжэнь – Стефанос Циципас [9] – 3:6, 3:6, 1:6

Бен Шелтон [15] – Феликс Оже-Альяссим [21] – 4:6, 2:6, 1:6
Себастьян Корда [27] – Карлос Алькарас [3] – 4:6, 6:7 (5:7), 3:6

Хуберт Хуркач [8] – Денис Шаповалов – 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 6:1
Зизу Бергс [Q] – Григор Димитров [10] – 3:6, 6:7 (4:7), 6:4, 4:6

Корентен Муте – Себастьян Офнер – 3:6, 6:4, 6:4, 6:1
Павел Котов – Янник Синнер [2] – 4:6, 4:6, 4:6

Ролан Гаррос 2024. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Франсиско Черундоло [23]
Тейлор Фритц [12] – Каспер Рууд [7]

Александр Зверев [4] – Хольгер Руне [13]
Алекс де Минаур [11] – Даниил Медведев [5]

Нижняя часть сетки

Маттео Арнальди – Стефанос Циципас [9]
Феликс Оже-Альяссим [21] – Карлос Алькарас [3]

Хуберт Хуркач [8] – Григор Димитров [10
Корентен Муте – Янник Синнер [2]

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Григор Димитров Ян-Леннард Штруфф Андрей Рублев Танаси Коккинакис Тейлор Фритц Александр Зверев Себастьян Офнер Денис Шаповалов Даниил Медведев Стефанос Циципас Томми Пол Каспер Рууд Алекс де Минаур Феликс Оже-Альяссим Новак Джокович Янник Синнер Корентен Муте Томаш Махач Себастьян Корда Хуберт Хуркач Франсиско Черундоло Лоренцо Музетти Таллон Грикспор Хольгер Руне Павел Котов Карлос Алькарас (теннисист) Томас Мартин Этчеверри Маттео Арнальди Зизу Бергс Бен Шелтон Чжан Чжичжэнь Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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