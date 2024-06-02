Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

За победу в финале главного еврокубкового клубного турнира «сливочные» получат от УЕФА 20 миллионов евро.

А вот за весь турнир Флорентино Перес и компания заработали более 85 миллионов евро: по 2.8 млн евро за каждую победу в группе (Реал выиграл все 6 поединков), 9.6 млн за выход в 1/8 финала, 10.6 млн – за 1/4, 15.5 млн – за 1/2 + 20 млн за титул.

Победителем Лиги чемпионов в составе Реала стал украинский голкипер Андрей Лунин. Для украинца это второй титул ЛЧ в карьере.