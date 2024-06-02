Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
Лига чемпионов
02 июня 2024, 05:41 |
2141
0

Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов

1 июня королевский клуб обыграл в финале еврокубкового турнира Боруссию Дортмунд 2:0

02 июня 2024, 05:41 |
2141
0
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

За победу в финале главного еврокубкового клубного турнира «сливочные» получат от УЕФА 20 миллионов евро.

А вот за весь турнир Флорентино Перес и компания заработали более 85 миллионов евро: по 2.8 млн евро за каждую победу в группе (Реал выиграл все 6 поединков), 9.6 млн за выход в 1/8 финала, 10.6 млн – за 1/4, 15.5 млн – за 1/2 + 20 млн за титул.

Победителем Лиги чемпионов в составе Реала стал украинский голкипер Андрей Лунин. Для украинца это второй титул ЛЧ в карьере.

По теме:
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после финального матча
Лунин коротко прокомментировал триумф Реала в Лиге чемпионов 2023/24
Терзич объяснил, почему Боруссия Д проиграла Реалу в финале Лиги чемпионов
Реал Мадрид Лига чемпионов призовые Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Футбол | 01 июня 2024, 18:50 1
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид

1 июня в 22:00 в Лондоне пройдет финал главного еврокубка

Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Бокс | 01 июня 2024, 11:28 3
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение

Тайсон поддержал команду Queensberry

Очередной ушастик для сливочных. Реал переиграл Боруссию в финале ЛЧ
Футбол | 01.06.2024, 23:59
Очередной ушастик для сливочных. Реал переиграл Боруссию в финале ЛЧ
Очередной ушастик для сливочных. Реал переиграл Боруссию в финале ЛЧ
Мяч Месси, гол и автогол Суареса. Интер Майами спасся в матче-триллере
Футбол | 02.06.2024, 04:54
Мяч Месси, гол и автогол Суареса. Интер Майами спасся в матче-триллере
Мяч Месси, гол и автогол Суареса. Интер Майами спасся в матче-триллере
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Футбол | 01.06.2024, 16:28
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Особенный возвращается. Моуриньо возглавит клуб не из топовой лиги
Особенный возвращается. Моуриньо возглавит клуб не из топовой лиги
31.05.2024, 10:33 3
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.06.2024, 10:10 3
Футбол
ВИДЕО. Стало известно, что говорил рефери Усику перед мегафайтом с Фьюри
ВИДЕО. Стало известно, что говорил рефери Усику перед мегафайтом с Фьюри
01.06.2024, 07:12 1
Бокс
Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой
Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой
01.06.2024, 17:14 1
Бокс
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
01.06.2024, 00:01 8
Футбол
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
01.06.2024, 00:03 20
Футбол
Элина Свитолина – Ана Богдан. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Элина Свитолина – Ана Богдан. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
01.06.2024, 17:01 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем