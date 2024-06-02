Лунин коротко прокомментировал триумф Реала в Лиге чемпионов 2023/24

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Тибо Куртуа. Несмотря на пропуск решающего поединка, украинец внес безумный вклад в итоговый триумф коллектива Карло Анчелотти.

После завершения встречи Андрей опубликовал пост в своем Instagram, который очень коротко подписан:

«Чемпионы Европы 🤍15❤️», – написал Андрей.