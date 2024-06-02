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Лига чемпионов
02 июня 2024, 03:41 | Обновлено 02 июня 2024, 03:47
1624
0

Лунин коротко прокомментировал триумф Реала в Лиге чемпионов 2023/24

1 июня королевский клуб обыграл в финале еврокубкового турнира Боруссию Дортмунд 2:0

02 июня 2024, 03:41 | Обновлено 02 июня 2024, 03:47
1624
0
Лунин коротко прокомментировал триумф Реала в Лиге чемпионов 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Тибо Куртуа. Несмотря на пропуск решающего поединка, украинец внес безумный вклад в итоговый триумф коллектива Карло Анчелотти.

После завершения встречи Андрей опубликовал пост в своем Instagram, который очень коротко подписан:

«Чемпионы Европы 🤍15❤️», – написал Андрей.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Реал Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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