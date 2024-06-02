Лига чемпионов02 июня 2024, 03:41 | Обновлено 02 июня 2024, 03:47
1624
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Лунин коротко прокомментировал триумф Реала в Лиге чемпионов 2023/24
1 июня королевский клуб обыграл в финале еврокубкового турнира Боруссию Дортмунд 2:0
02 июня 2024, 03:41 | Обновлено 02 июня 2024, 03:47
1624
0
1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Тибо Куртуа. Несмотря на пропуск решающего поединка, украинец внес безумный вклад в итоговый триумф коллектива Карло Анчелотти.
После завершения встречи Андрей опубликовал пост в своем Instagram, который очень коротко подписан:
«Чемпионы Европы 🤍15❤️», – написал Андрей.
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