Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Чеферин наградил Лунина золотой медалью Лиги чемпионов 2023/24
Лига чемпионов
02 июня 2024, 00:28 |
633
0

ФОТО. Чеферин наградил Лунина золотой медалью Лиги чемпионов 2023/24

1 июня Реал Мадрид обыграл в финале еврокубкового турнира Боруссию Дортмунд 2:0

02 июня 2024, 00:28 |
633
0
ФОТО. Чеферин наградил Лунина золотой медалью Лиги чемпионов 2023/24
Twitter. Андрей Лунин

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Тибо Куртуа. Несмотря на пропуск решающего поединка, украинец внес безумный вклад в итоговый триумф коллектива Карло Анчелотти.

Для Андрея это уже девятый титул в составе «Реала» и второй Лиги чемпионов.

После завершения встречи на церемонии награждения президент УЕФА Александер Чеферин наградил Лунина золотой медалью.

ФОТО. Чеферин наградил Лунина золотой медалью Лиги чемпионов 2023/24

По теме:
У кого 8.5? Стали известны оценки финального матча ЛЧ Боруссия – Реал
ФОТО. Усик встретился с легендой украинского футбола на финале ЛЧ
Лунин выиграл 2-й титул Лиги чемпионов. Сколько трофеев у Андрея в Реале?
Александер Чеферин Андрей Лунин фото Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Боруссия Д - Реал награждение
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередной ушастик для сливочных. Реал переиграл Боруссию в финале ЛЧ
Футбол | 01 июня 2024, 23:59 41
Очередной ушастик для сливочных. Реал переиграл Боруссию в финале ЛЧ
Очередной ушастик для сливочных. Реал переиграл Боруссию в финале ЛЧ

Голы Карвахаля и Винисиуса принесли победу Мадриду

Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Футбол | 02 июня 2024, 00:05 1
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2023/24

Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Бокс | 01.06.2024, 06:55
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Футбол | 01.06.2024, 18:50
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Футбол | 01.06.2024, 07:01
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чжан Чжилей предсказал победителя реванша Фьюри – Усик
Чжан Чжилей предсказал победителя реванша Фьюри – Усик
01.06.2024, 07:52
Бокс
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
01.06.2024, 00:03 20
Футбол
Тибо КУРТУА: «Мне очень жаль Лунина»
Тибо КУРТУА: «Мне очень жаль Лунина»
01.06.2024, 12:16 7
Футбол
Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
31.05.2024, 01:03 1
Теннис
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
01.06.2024, 16:28 2
Футбол
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
01.06.2024, 00:01 8
Футбол
Сборная Украины победила Португалию и вышла в Финал четырех Евролиги
Сборная Украины победила Португалию и вышла в Финал четырех Евролиги
31.05.2024, 23:20 5
Волейбол
Украина с уверенной победы над Англией стартовала на ЧЕ по мини-футболу
Украина с уверенной победы над Англией стартовала на ЧЕ по мини-футболу
01.06.2024, 13:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем