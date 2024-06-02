ФОТО. Чеферин наградил Лунина золотой медалью Лиги чемпионов 2023/24
1 июня Реал Мадрид обыграл в финале еврокубкового турнира Боруссию Дортмунд 2:0
1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Тибо Куртуа. Несмотря на пропуск решающего поединка, украинец внес безумный вклад в итоговый триумф коллектива Карло Анчелотти.
Для Андрея это уже девятый титул в составе «Реала» и второй Лиги чемпионов.
После завершения встречи на церемонии награждения президент УЕФА Александер Чеферин наградил Лунина золотой медалью.
ФОТО. Чеферин наградил Лунина золотой медалью Лиги чемпионов 2023/24
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