ФОТО. Две легенды. Марко Ройс и Тони Кроос после финала Лиги чемпионов
Марко покидает Боруссию Д после финала ЛЧ, а Тони провел последний матч на клубном уровне
1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.
Именитый немецкий полузащитник «сливочных» Тони Кроос отыграл 85 минут. Это был его последний поединок на клубном уровне. После Евро-2024 Тони завершит профессиональную карьеру.
Легендарный футболист «шмелей» Марко Ройс появился на поле на 72-й. Марко в последний раз надел футболку «Боруссии» Д. Он покидает команду после 13 лет выступлений.
После финала Лиги чемпионов камеры засняли объятия Ройса и Крооса.
ФОТО. Две легенды. Марко Ройс и Тони Кроос после финала Лиги чемпионов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георгий и Ефим забавно ответили на скандальный инсайд от Виктора Вацко
Экс-чемпион мира принял участие в блиц-опросе