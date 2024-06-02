1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Именитый немецкий полузащитник «сливочных» Тони Кроос отыграл 85 минут. Это был его последний поединок на клубном уровне. После Евро-2024 Тони завершит профессиональную карьеру.

Легендарный футболист «шмелей» Марко Ройс появился на поле на 72-й. Марко в последний раз надел футболку «Боруссии» Д. Он покидает команду после 13 лет выступлений.

После финала Лиги чемпионов камеры засняли объятия Ройса и Крооса.

ФОТО. Две легенды. Марко Ройс и Тони Кроос после финала Лиги чемпионов