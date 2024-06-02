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  4. ФОТО. Две легенды. Марко Ройс и Тони Кроос после финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов
02 июня 2024, 01:09 |
1565
0

ФОТО. Две легенды. Марко Ройс и Тони Кроос после финала Лиги чемпионов

Марко покидает Боруссию Д после финала ЛЧ, а Тони провел последний матч на клубном уровне

02 июня 2024, 01:09 |
1565
0
ФОТО. Две легенды. Марко Ройс и Тони Кроос после финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс и Тони Кроос

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Именитый немецкий полузащитник «сливочных» Тони Кроос отыграл 85 минут. Это был его последний поединок на клубном уровне. После Евро-2024 Тони завершит профессиональную карьеру.

Легендарный футболист «шмелей» Марко Ройс появился на поле на 72-й. Марко в последний раз надел футболку «Боруссии» Д. Он покидает команду после 13 лет выступлений.

После финала Лиги чемпионов камеры засняли объятия Ройса и Крооса.

ФОТО. Две легенды. Марко Ройс и Тони Кроос после финала Лиги чемпионов

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фото Марко Ройс Тони Кроос Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Боруссия Д - Реал фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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