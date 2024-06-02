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  4. ФОТО. Усик встретился с легендой украинского футбола на финале ЛЧ
Лига чемпионов
02 июня 2024, 00:19 |
1843
0

ФОТО. Усик встретился с легендой украинского футбола на финале ЛЧ

Андрей Шевченко тоже посетил финальный матч главного еврокубка

02 июня 2024, 00:19 |
1843
0
ФОТО. Усик встретился с легендой украинского футбола на финале ЛЧ
Instagram. Андрей Шевченко и Александр Усик

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Реал» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Поединок посетил абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик и легендарный украинский футболист Андрей Шевченко, который сейчас занимает должность президента УАФ.

Усик поделился совместным фото с Шевченко в своих социальных сетях.

Отметим, что украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин сегодня во второй раз выиграл Лигу чемпионов, и опередил по этому показателю Андрея Шевченко, у которого один трофей.

ФОТО. Усик встретился с легендой украинского футбола на финале ЛЧ

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Боруссия Дортмунд Александр Усик Реал Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Реал Андрей Шевченко Андрей Лунин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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