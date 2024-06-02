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  4. ФОТО. Лунин похвастался трофеем Лиги чемпионов 2023/24
Лига чемпионов
02 июня 2024, 02:59 |
320
1

ФОТО. Лунин похвастался трофеем Лиги чемпионов 2023/24

1 июня Реал Мадрид обыграл в финале еврокубкового турнира Боруссию Дортмунд 2:0

02 июня 2024, 02:59 |
320
1
ФОТО. Лунин похвастался трофеем Лиги чемпионов 2023/24
Instagram. Андрей Лунин

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Тибо Куртуа. Несмотря на пропуск решающего поединка, украинец внес безумный вклад в итоговый триумф коллектива Карло Анчелотти.

Лунин опубликовал в своем Instagram фото вместе с трофеем главного еврокубкового клубного турнира.

ФОТО. Лунин похвастался трофеем Лиги чемпионов 2023/24

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фото Андрей Лунин Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Реал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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AndiM
Нехай за збірну краще крот стоїть, чим таке безхребетне, яке на весь світ принизили.
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