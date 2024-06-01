Украина. Премьер лига01 июня 2024, 22:34 | Обновлено 01 июня 2024, 22:40
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Полесье построит новый стадион. Кто знает точный адрес?
Геннадий Буткевич рассказал, что у мэра города есть вся информация
01 июня 2024, 22:34 | Обновлено 01 июня 2024, 22:40
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Президент Полесья Геннадий Буткевич рассказал о ситуации с новым стадионом в Житомире:
«По какому адресу стадион будет находиться, сейчас я не могу сказать. Мэр города знает точный адрес стадиона.
Но мы работаем над подготовкой строительства арены, планы не изменились.
Полесье должно получить новый стадион международного уровня».
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