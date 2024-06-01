Полесье построит новый стадион. Кто знает точный адрес?

Президент Полесья Геннадий Буткевич рассказал о ситуации с новым стадионом в Житомире:

«По какому адресу стадион будет находиться, сейчас я не могу сказать. Мэр города знает точный адрес стадиона.

Но мы работаем над подготовкой строительства арены, планы не изменились.

Полесье должно получить новый стадион международного уровня».