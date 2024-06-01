Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье построит новый стадион. Кто знает точный адрес?
Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 22:34 | Обновлено 01 июня 2024, 22:40
590
1

Полесье построит новый стадион. Кто знает точный адрес?

Геннадий Буткевич рассказал, что у мэра города есть вся информация

01 июня 2024, 22:34 | Обновлено 01 июня 2024, 22:40
590
1
Полесье построит новый стадион. Кто знает точный адрес?
ФК Полесье. Эскиз нового стадиона

Президент Полесья Геннадий Буткевич рассказал о ситуации с новым стадионом в Житомире:

«По какому адресу стадион будет находиться, сейчас я не могу сказать. Мэр города знает точный адрес стадиона.

Но мы работаем над подготовкой строительства арены, планы не изменились.

Полесье должно получить новый стадион международного уровня».

По теме:
Срна признался, из-за чего Ракицкий в свое время перешел в Зенит
Юрий ВИРТ: «Едва не создали себе проблемы с Хустом»
Дарио СРНА: «Мы хотели подписать Салаха, Кака, Неймара и Левандовски»
Александр Хацкевич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир строительство стадиона
Николай Степанюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти не соврал. Известен стартовый состав Реала на финал ЛЧ
Футбол | 01 июня 2024, 19:30 13
Анчелотти не соврал. Известен стартовый состав Реала на финал ЛЧ
Анчелотти не соврал. Известен стартовый состав Реала на финал ЛЧ

Андрей Лунин остался в запасе

Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Футбол | 01 июня 2024, 07:01 25
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля

Георгий и Ефим забавно ответили на скандальный инсайд от Виктора Вацко

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 01.06.2024, 10:10
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
Футбол | 01.06.2024, 00:01
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
ФОТО. Фанаты выбежали на поле и прервали финал Лиги чемпионов на 2-й минуте
Футбол | 01.06.2024, 22:15
ФОТО. Фанаты выбежали на поле и прервали финал Лиги чемпионов на 2-й минуте
ФОТО. Фанаты выбежали на поле и прервали финал Лиги чемпионов на 2-й минуте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Джей Гетсбі
Слава богу,хоч не залупа з дахом з металопрофілю
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик пока сохранил все титулы. IBF приняла решение о поясе
Усик пока сохранил все титулы. IBF приняла решение о поясе
31.05.2024, 10:55 5
Бокс
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
01.06.2024, 00:03 20
Футбол
Сборная Украины победила Португалию и вышла в Финал четырех Евролиги
Сборная Украины победила Португалию и вышла в Финал четырех Евролиги
31.05.2024, 23:20 5
Волейбол
Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ
Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ
30.05.2024, 17:28 6
Футбол
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
01.06.2024, 06:55 6
Бокс
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
01.06.2024, 11:28 2
Бокс
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
30.05.2024, 20:59
Футбол
Украина с уверенной победы над Англией стартовала на ЧЕ по мини-футболу
Украина с уверенной победы над Англией стартовала на ЧЕ по мини-футболу
01.06.2024, 13:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем