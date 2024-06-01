1 июня проходит финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Поединок проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 21-й минуте матча Карим Адейеми упустил отличный шанс отличиться. Карим обыграл кипера королевского клуба Тибо Куртуа, но далеко отпустил мяч, после чего Дани Карвахаль спас испанский коллектив.

❗️ ВИДЕО. Адейеми обыграл Куртуа в финале ЛЧ, но не забил. Затем была штанга

Уже на 23-й Никлас Фуллкруг попал в штангу. Однако, скорее всего, во время атаки был офсайд.

ФОТО. Адейеми обыграл Куртуа в финале ЛЧ, но не забил. Затем была штанга