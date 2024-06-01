Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Фанаты выбежали на поле и прервали финал Лиги чемпионов на 2-й минуте
Лига чемпионов
01 июня 2024, 22:15 |
2390
0

ФОТО. Фанаты выбежали на поле и прервали финал Лиги чемпионов на 2-й минуте

Матч Боруссии Дортмунд и Реала на Уэмбли был ненадолго приостановлен

01 июня 2024, 22:15 |
2390
0
ФОТО. Фанаты выбежали на поле и прервали финал Лиги чемпионов на 2-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня проходит финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Поединок проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 2-й минуте матча игра была ненадолго прервана. Несколько болельщиков выбежали на поле.

Фанатов достаточно быстро вывели с газона. На 10-й счет в поединке 0:0.

ФОТО. Фанаты выбежали на поле и прервали финал Лиги чемпионов на 2-й минуте

foto-fanaty-vybezhali-na-pole-i-prervali-final-ligi-chempionov-na-2-y-minute
foto-fanaty-vybezhali-na-pole-i-prervali-final-ligi-chempionov-na-2-y-minute-foto-1
foto-fanaty-vybezhali-na-pole-i-prervali-final-ligi-chempionov-na-2-y-minute-foto-2
foto-fanaty-vybezhali-na-pole-i-prervali-final-ligi-chempionov-na-2-y-minute-foto-3
foto-fanaty-vybezhali-na-pole-i-prervali-final-ligi-chempionov-na-2-y-minute-foto-4
По теме:
ВИДЕО. Адейеми обыграл Куртуа в финале ЛЧ, но не забил. Затем была штанга
ФОТО. Синяки почти зажили. Усик посетил финал ЛЧ Реал – Боруссия
Боруссия Д – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
фото фотогалерея фанаты болельщики Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Боруссия Д - Реал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти не соврал. Известен стартовый состав Реала на финал ЛЧ
Футбол | 01 июня 2024, 19:30 13
Анчелотти не соврал. Известен стартовый состав Реала на финал ЛЧ
Анчелотти не соврал. Известен стартовый состав Реала на финал ЛЧ

Андрей Лунин остался в запасе

Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Футбол | 01 июня 2024, 18:50 1
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид

1 июня в 22:00 в Лондоне пройдет финал главного еврокубка

ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
Бокс | 01.06.2024, 17:39
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
Два легендарных европейских клуба нацелились на Цыганкова. Кого выберет?
Футбол | 01.06.2024, 22:36
Два легендарных европейских клуба нацелились на Цыганкова. Кого выберет?
Два легендарных европейских клуба нацелились на Цыганкова. Кого выберет?
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Футбол | 01.06.2024, 00:03
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров
Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров
31.05.2024, 10:30 15
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.06.2024, 10:10 3
Футбол
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
01.06.2024, 06:55 6
Бокс
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
31.05.2024, 17:52 10
Бокс
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
01.06.2024, 07:01 25
Футбол
Чжан Чжилей предсказал победителя реванша Фьюри – Усик
Чжан Чжилей предсказал победителя реванша Фьюри – Усик
01.06.2024, 07:52
Бокс
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
01.06.2024, 00:01 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем