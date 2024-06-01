Лига чемпионов01 июня 2024, 22:15 |
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ФОТО. Фанаты выбежали на поле и прервали финал Лиги чемпионов на 2-й минуте
Матч Боруссии Дортмунд и Реала на Уэмбли был ненадолго приостановлен
01 июня 2024, 22:15 |
2390
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1 июня проходит финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.
Поединок проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
На 2-й минуте матча игра была ненадолго прервана. Несколько болельщиков выбежали на поле.
Фанатов достаточно быстро вывели с газона. На 10-й счет в поединке 0:0.
ФОТО. Фанаты выбежали на поле и прервали финал Лиги чемпионов на 2-й минуте
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