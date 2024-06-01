Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Срна объяснил, почему Шахтер не планирует подписывать игроков из клубов УПЛ
Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 21:09 |
564
1

Срна объяснил, почему Шахтер не планирует подписывать игроков из клубов УПЛ

Спортивный директор донецкого клуба рассказал о селекционной работе

01 июня 2024, 21:09 |
564
1
Срна объяснил, почему Шахтер не планирует подписывать игроков из клубов УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич и Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтер» Дарио Срна рассказал о селекционной работе в клубе:

«У нас на каждой позиции есть футболисты, может быть, и не один. Я считаю, что от некоторых позиций мы можем избавиться и на эти позиции привезти новые.

Но если к нам придут новые футболисты – они должны быть сильнее тех, что уже играют. Это значит, что мы идем на шаг вперед, а не на шаг назад. Я думаю, что недолго и немного осталось до того, чтобы увидеть сильнейший «Шахтер».

Есть хорошие футболисты в УПЛ, но на тех позициях, которые мы ищем, к сожалению, пока нет усилений», – сказал Срна.

Дарио также рассказал, каких звездных футболистов хотели в свое время подписать «горняки».

По теме:
Срна признался, из-за чего Ракицкий в свое время перешел в Зенит
Когда Реал официально объявит о подписании Мбаппе? Известна точная дата
Арсенал хочет продать Зинченко за €20+ млн ради молодого фулбека
Дарио Срна Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Даниил Агарков Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Футбол | 01 июня 2024, 07:01 25
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля

Георгий и Ефим забавно ответили на скандальный инсайд от Виктора Вацко

ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
Футбол | 01 июня 2024, 00:01 8
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»

Артем рассказал, о чем говорил с Мичелом во время поединка против «Валенсии»

Лучшими вратарями-антипенальтистами УПЛ-2023/24 стали Бандура и Кемкин
Футбол | 01.06.2024, 19:46
Лучшими вратарями-антипенальтистами УПЛ-2023/24 стали Бандура и Кемкин
Лучшими вратарями-антипенальтистами УПЛ-2023/24 стали Бандура и Кемкин
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 01.06.2024, 10:10
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Дарио СРНА: «Бондаренко – сумасшедший игрок. Подошел бы Барсе, Баварии»
Футбол | 01.06.2024, 14:48
Дарио СРНА: «Бондаренко – сумасшедший игрок. Подошел бы Барсе, Баварии»
Дарио СРНА: «Бондаренко – сумасшедший игрок. Подошел бы Барсе, Баварии»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
Грузинів що навезли-точно сильніші ). А про "найсильніший Шахтар " - вже не можу дочекатися,так хочеться подивитися в ЛЧ як ви будете всіх "рвати". .
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный украинский вратарь получил тяжелую травму
Легендарный украинский вратарь получил тяжелую травму
31.05.2024, 10:19 1
Футбол
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
01.06.2024, 11:28 2
Бокс
Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ
Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ
30.05.2024, 17:28 6
Футбол
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
30.05.2024, 20:59
Футбол
Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
31.05.2024, 01:03 1
Теннис
Чжан Чжилей предсказал победителя реванша Фьюри – Усик
Чжан Чжилей предсказал победителя реванша Фьюри – Усик
01.06.2024, 07:52
Бокс
Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов
Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов
30.05.2024, 23:21 13
Футбол
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
01.06.2024, 06:55 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем