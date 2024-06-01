Срна объяснил, почему Шахтер не планирует подписывать игроков из клубов УПЛ

Спортивный директор донецкого «Шахтер» Дарио Срна рассказал о селекционной работе в клубе:

«У нас на каждой позиции есть футболисты, может быть, и не один. Я считаю, что от некоторых позиций мы можем избавиться и на эти позиции привезти новые.

Но если к нам придут новые футболисты – они должны быть сильнее тех, что уже играют. Это значит, что мы идем на шаг вперед, а не на шаг назад. Я думаю, что недолго и немного осталось до того, чтобы увидеть сильнейший «Шахтер».

Есть хорошие футболисты в УПЛ, но на тех позициях, которые мы ищем, к сожалению, пока нет усилений», – сказал Срна.

Дарио также рассказал, каких звездных футболистов хотели в свое время подписать «горняки».