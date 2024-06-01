Украина. Премьер лига01 июня 2024, 18:39 |
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Дарио СРНА: «Мы хотели подписать Салаха, Кака, Неймара и Левандовски»
Спортдир «Шахтера» Дарио Срна назвал звездных футболистов, которых хотели купить «горняки»
01 июня 2024, 18:39 |
1507
16
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, каких звездных футболистов хотели в свое время подписать «горняки».
«Могли подписать Модрича, но хорват сам отказался. Салаха мы хотели, Каземиро хотели, и Кака, и Неймара, и Левандовски. Некоторые из них хотели перейти к нам, но их клубы отказали. Мы также вели зимой переговоры с Батуриной, но он с семьей отказался переехать в Украину из-за войны», – сказал Срна.
Ранее Дарио Срна назвал игроков «Динамо», которых хотел бы видеть в «Шахтере».
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