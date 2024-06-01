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  4. Дарио СРНА: «Мы хотели подписать Салаха, Кака, Неймара и Левандовски»
Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 18:39 |
1507
16

Дарио СРНА: «Мы хотели подписать Салаха, Кака, Неймара и Левандовски»

Спортдир «Шахтера» Дарио Срна назвал звездных футболистов, которых хотели купить «горняки»

01 июня 2024, 18:39 |
1507
16
Дарио СРНА: «Мы хотели подписать Салаха, Кака, Неймара и Левандовски»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, каких звездных футболистов хотели в свое время подписать «горняки».

«Могли подписать Модрича, но хорват сам отказался. Салаха мы хотели, Каземиро хотели, и Кака, и Неймара, и Левандовски. Некоторые из них хотели перейти к нам, но их клубы отказали. Мы также вели зимой переговоры с Батуриной, но он с семьей отказался переехать в Украину из-за войны», – сказал Срна.

Ранее Дарио Срна назвал игроков «Динамо», которых хотел бы видеть в «Шахтере».

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Дарио Срна Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Мохамед Салах Каземиро Кака Неймар Роберт Левандовски Мартин Батурина чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 16
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Андрій Заліщук
сильна трава у Срни
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+6
Harun Bakircioğlu
А потом вас отпустило
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+6
Pedro
А підписали Зубкова
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+4
Pavel_i_CO
...А потім сирна отримав дискваліфікацію за вживання наркотиків
Ответить
+4
FunnyCat_____
сегодня что день борьбы с наркотиками ?
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
Рональдиньйо, Кана Ван Бастена... вдыхает глубоко носом со стола... Бебетто Ромарио   Яшина... втягивает ноздрями купюру... чегевару, ленина. Клеопатру
Ответить
+3
Leo Ga
А как же Месси и Роналду? 
Ответить
+3
avk2307
Та харош заливать уже.
Лучше расскажите как Даша на турнире в Мексике себя показал...
Или вот эта вся пурга и есть результат его поездки в Мексику?
Ответить
+3
serhiy
Ну про "хотіли " ми можем вас переплюнути -ми більше хотіли )))
Ответить
+1
Перець
Сирник хватить курити всяку хрінь
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0
sania
Ответить
0
OtsoCity
Суркіси теж хотіли трофеїв, ну зараз по вуха в лайні, та без трофеїв 
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-6
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