Дарио СРНА: «Мы хотели подписать Салаха, Кака, Неймара и Левандовски»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, каких звездных футболистов хотели в свое время подписать «горняки».

«Могли подписать Модрича, но хорват сам отказался. Салаха мы хотели, Каземиро хотели, и Кака, и Неймара, и Левандовски. Некоторые из них хотели перейти к нам, но их клубы отказали. Мы также вели зимой переговоры с Батуриной, но он с семьей отказался переехать в Украину из-за войны», – сказал Срна.

Ранее Дарио Срна назвал игроков «Динамо», которых хотел бы видеть в «Шахтере».