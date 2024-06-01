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  4. Срна назвал игроков Динамо, которых хотел бы видеть в Шахтере
Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 14:25 | Обновлено 01 июня 2024, 14:32
1660
2

Срна назвал игроков Динамо, которых хотел бы видеть в Шахтере

Директор «горняков» попросил не обижаться Андрея Ярмоленко

01 июня 2024, 14:25 | Обновлено 01 июня 2024, 14:32
1660
2
Срна назвал игроков Динамо, которых хотел бы видеть в Шахтере
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна назвал трех футболистов киевского «Динамо», которых хотел бы видеть в донецком клубе, если была бы такая возможность.

«Шапаренко, Ванат и Бражко. Пусть Ярмоленко не обижается», – заявил Срна.

Ранее Дарио Срна подтвердил интерес к тренеру команды Марино Пушичу.

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Дарио Срна Николай Шапаренко Владимир Бражко Владислав Ванат чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк
Юрій Остроумов Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Pavel_i_CO
Ну а днонєтскіх ніде не хочуть бачити. Навіть з львівського готелю срачами погнали 
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0
OtsoCity
Хвойди суркисів, лайно суркисів (динамо) завжди без трофеїв! Ну якщо є бажання, побути поряд з довгоочікуваними трофеями🏆🥇
🏆 Кубки чемпіонів – у ЦУМі! 🤩
Запрошуємо зробити фото з трофеями «Шахтаря»! 🏆
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