Срна назвал игроков Динамо, которых хотел бы видеть в Шахтере

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна назвал трех футболистов киевского «Динамо», которых хотел бы видеть в донецком клубе, если была бы такая возможность.

«Шапаренко, Ванат и Бражко. Пусть Ярмоленко не обижается», – заявил Срна.

Ранее Дарио Срна подтвердил интерес к тренеру команды Марино Пушичу.