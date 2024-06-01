Украина. Премьер лига01 июня 2024, 14:25 | Обновлено 01 июня 2024, 14:32
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Срна назвал игроков Динамо, которых хотел бы видеть в Шахтере
Директор «горняков» попросил не обижаться Андрея Ярмоленко
01 июня 2024, 14:25 | Обновлено 01 июня 2024, 14:32
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Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна назвал трех футболистов киевского «Динамо», которых хотел бы видеть в донецком клубе, если была бы такая возможность.
«Шапаренко, Ванат и Бражко. Пусть Ярмоленко не обижается», – заявил Срна.
Ранее Дарио Срна подтвердил интерес к тренеру команды Марино Пушичу.
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