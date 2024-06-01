Срна рассказал, останется ли Пушич в Шахтере на новый сезон

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна подтвердил интерес к тренеру Марино Пушичу, однако наставник уже пообещал, что останется на новый сезон.

«Официально в клуб по Пушичу ничего не прошло – есть слухи, есть разговоры. Уверен, что Пушич остается. Мы хотим, чтобы в новом сезоне он сделал все так, как в этом было».

«Сказал ли Пушич, что он остается? Да. Звонки по нему есть, но такого, чтобы было официальное предложение, то нет. Предложение должно прийти в клуб. С компенсацией, да», – сказал Срна.

Ранее сообщалось, что Пушича приглашает «Фейеноорд», а также хочет видеть в своем штабе новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот.