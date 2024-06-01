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  4. Срна рассказал, останется ли Пушич в Шахтере на новый сезон
Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 13:50 |
1500
2

Срна рассказал, останется ли Пушич в Шахтере на новый сезон

В клубе уверены, что наставник останется в команде

01 июня 2024, 13:50 |
1500
2
Срна рассказал, останется ли Пушич в Шахтере на новый сезон
ФК Шахтер. Марино Пушич

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна подтвердил интерес к тренеру Марино Пушичу, однако наставник уже пообещал, что останется на новый сезон.

«Официально в клуб по Пушичу ничего не прошло – есть слухи, есть разговоры. Уверен, что Пушич остается. Мы хотим, чтобы в новом сезоне он сделал все так, как в этом было».

«Сказал ли Пушич, что он остается? Да. Звонки по нему есть, но такого, чтобы было официальное предложение, то нет. Предложение должно прийти в клуб. С компенсацией, да», – сказал Срна.

Ранее сообщалось, что Пушича приглашает «Фейеноорд», а также хочет видеть в своем штабе новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот.

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Шахтер Донецк Дарио Срна Марино Пушич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Умник
Он гражданин Нидерландов.
Запросит Фейенорд его и отпустят бегом.
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+1
serhiy
Та кому він потрібен крім Шахтаря ).
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0
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