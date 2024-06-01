Срна признался, из-за чего Ракицкий в свое время перешел в Зенит

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, из-за чего Ярослав Ракицкий в 2019 году покинул «горняков» и перешел в рашистский «Зенит».

«Ракицкий перешел в «Зенит» из-за Фонсеки. Он не играл у него изначально, а держать у себя игрока, на которого не рассчитывает тренер и который получает большие деньги – это бессмысленно», – сказал Срна.

Напомним, в январе 2023 года Ярослав вернулся в «Шахтер».

Ранее спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, каких звездных футболистов хотели в свое время подписать «горняки».