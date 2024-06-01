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  4. Срна признался, из-за чего Ракицкий в свое время перешел в Зенит
Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 21:07 | Обновлено 01 июня 2024, 21:32
1233
2

Срна признался, из-за чего Ракицкий в свое время перешел в Зенит

Паулу Фонсека нечасто выпускал на поле Ярослава

01 июня 2024, 21:07 | Обновлено 01 июня 2024, 21:32
1233
2
Срна признался, из-за чего Ракицкий в свое время перешел в Зенит
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, из-за чего Ярослав Ракицкий в 2019 году покинул «горняков» и перешел в рашистский «Зенит».

«Ракицкий перешел в «Зенит» из-за Фонсеки. Он не играл у него изначально, а держать у себя игрока, на которого не рассчитывает тренер и который получает большие деньги – это бессмысленно», – сказал Срна.

Напомним, в январе 2023 года Ярослав вернулся в «Шахтер».

Ранее спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, каких звездных футболистов хотели в свое время подписать «горняки».

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Ярослав Ракицкий Паулу Фонсека Дарио Срна Зенит Санкт-Петербург Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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avk2307
Тоді проводимо аналогії і бачим що Пушич не випускає Ракицького....
Що далі?
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0
GloryUkraine
Срна знову срнул. Рак перейшов в зеніт назло всім. І нема чого вигадувати оправдання цьому сєпару.
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0
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