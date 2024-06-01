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Лига чемпионов
01 июня 2024, 20:52 | Обновлено 01 июня 2024, 20:57
1284
0

ВИДЕО. Шедевр! Ярмоленко – последний игрок Боруссии Д, забивший на Уэмбли

Накануне финала Лиги чемпионов 2023/24 предлагаем вспомнить великолепный гол Андрея

01 июня 2024, 20:52 | Обновлено 01 июня 2024, 20:57
1284
0
ВИДЕО. Шедевр! Ярмоленко – последний игрок Боруссии Д, забивший на Уэмбли
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

1 июня состоится финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид. Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Последним игроком немецкого коллектива, который отличился на легендарном стадионе в столице Англии, был украинский футболист Андрей Ярмоленко!

13 сентября 2017 году Андрей шедевральным ударом поразил ворота «Тоттенхэма». Кипером «шпор» был Уго Льорис. Ярмоленко отличился на 11-й минуте поединка группового раунда ЛЧ.

Для украинца это был первый гол в футболке «шмелей» и последний в главном еврокубковом клубном турнире. К слову, «Тоттенхэм» выиграл тот матч со счетом 3:1.

Ярмоленко провел в Германии всего один сезон – 2017/18. Всего Андрей отыграл 26 поединков за «Боруссию» Д во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.

ВИДЕО. Шедевр! Ярмоленко – последний игрок Боруссии Д, забивший на Уэмбли

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Уго Льорис видео видео голов и обзор Андрей Ярмоленко Тоттенхэм Боруссия Дортмунд Лига чемпионов стадион Уэмбли
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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