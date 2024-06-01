БУЩАН: «Лунин не сыграет, поэтому в финале ЛЧ буду болеть за Боруссию»

1 июня в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.

Вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Георгий Бущан рассказал, за кого будет болеть в финале.

«Андрей Лунин не сыграет из-за болезни. Жаль, ведь он провел хороший сезон. Поэтому я, пожалуй, буду болеть за Боруссию», – признался Бущан.

Ранее Карло Анчелотти выбрал основной состав «Реала» на финальный поединок. Лунин остался в запасе.