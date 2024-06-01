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  4. БУЩАН: «Лунин не сыграет, поэтому в финале ЛЧ буду болеть за Боруссию»
Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 20:25 | Обновлено 01 июня 2024, 20:30
642
9

БУЩАН: «Лунин не сыграет, поэтому в финале ЛЧ буду болеть за Боруссию»

Голкипер сборной Украины признался, за кого будет болеть в финале

01 июня 2024, 20:25 | Обновлено 01 июня 2024, 20:30
642
9
БУЩАН: «Лунин не сыграет, поэтому в финале ЛЧ буду болеть за Боруссию»
УАФ. Георгий Бущан

1 июня в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.

Вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Георгий Бущан рассказал, за кого будет болеть в финале.

«Андрей Лунин не сыграет из-за болезни. Жаль, ведь он провел хороший сезон. Поэтому я, пожалуй, буду болеть за Боруссию», – признался Бущан.

Ранее Карло Анчелотти выбрал основной состав «Реала» на финальный поединок. Лунин остался в запасе.

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Георгий Бущан Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Боруссия Д - Реал
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 9
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Nba37
Респект Бущан
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+1
AndiM
Після того що реал зробив з луніном, тільки дебіл буде вболівати сьогодні з а реал. Це як відомий кухар приготує страву і в останній момент відкладе туди какуліну. І місцеві ідіоти напевно і тоді б кричали б : так там гімно, але ж страва  від великого майстра, їжте , бо якщо скажета що там гімно, то він всеодно залишиться чудовим кухарем 
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-2
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Saar
Дебіл! Та Лунін все рівно, стане чемпіоном,якщо Реал виграє, навіть без нього!
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-6
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