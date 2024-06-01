Лига чемпионов01 июня 2024, 19:30 | Обновлено 01 июня 2024, 19:33
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4
Анчелотти не соврал. Известен стартовый состав Реала на финал ЛЧ
Андрей Лунин остался в запасе
01 июня 2024, 19:30 | Обновлено 01 июня 2024, 19:33
1728
4
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин остался на скамейке запасных на финал Лиги чемпионов против «Боруссии» Д, как и обещал главный тренер «сливочных» Карло Анчеллоти.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Вальверде, Кроос, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус
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1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.
Команды сыграют в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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Комментарии 4
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Вболюваю за Боруссію, Анчелотті закомплексоване гавно..
Надіюсь сьогодні Реал нахапає повну торбу
На місці Луніна я б Анчелотті на куй послав і в АПЛ
Марку Ройсу и Ко перемоги!
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