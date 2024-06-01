Лига чемпионов01 июня 2024, 18:37 |
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Боруссия пригласила Клоппа на финал Лиги чемпионов
11 лет назад немецкий специалист возглавлял «шмелей» в матче за титул
01 июня 2024, 18:37 |
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Дортмундская «Боруссия» пригласила Юргена Клоппа на сегодняшний финал Лиги чемпионов. Пока еще наставник «Ливерпуля» будет наблюдать за матчем с трибун.
Отметим, что Клоппа привел немецкую команду к предыдущему финалу Лиги чемпионов, который состоялся на этом же стадионе в 2013 году. Тогда «Боруссия» проиграла «Баварии» (1:2).
1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.
Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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