Боруссия пригласила Клоппа на финал Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» пригласила Юргена Клоппа на сегодняшний финал Лиги чемпионов. Пока еще наставник «Ливерпуля» будет наблюдать за матчем с трибун.

Отметим, что Клоппа привел немецкую команду к предыдущему финалу Лиги чемпионов, который состоялся на этом же стадионе в 2013 году. Тогда «Боруссия» проиграла «Баварии» (1:2).

1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».