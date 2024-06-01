Испания01 июня 2024, 18:15 |
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Известно, за какой клуб будет играть легендарный Модрич в следующем сезоне
Хорватский полузащитник продлил с «Реалом» контракт
01 июня 2024, 18:15 |
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38-летний хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич определился с будущим.
По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, хорватский полузащитник продлил контракт с «Реалом» еще на один сезон. «Сливочные» официально объявят о продлении соглашения на следующей неделе.
В этом сезоне Модрич сыграл за «Реал» в 45 матчах, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.
Сегодня Модрич будет иметь шанс в шестой раз выиграть Лигу чемпионов и стать самым титулованным игроком в истории клуба.
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