Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, за какой клуб будет играть легендарный Модрич в следующем сезоне
Испания
01 июня 2024, 18:15 |
533
0

Известно, за какой клуб будет играть легендарный Модрич в следующем сезоне

Хорватский полузащитник продлил с «Реалом» контракт

01 июня 2024, 18:15 |
533
0
Известно, за какой клуб будет играть легендарный Модрич в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

38-летний хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич определился с будущим.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, хорватский полузащитник продлил контракт с «Реалом» еще на один сезон. «Сливочные» официально объявят о продлении соглашения на следующей неделе.

В этом сезоне Модрич сыграл за «Реал» в 45 матчах, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

Сегодня Модрич будет иметь шанс в шестой раз выиграть Лигу чемпионов и стать самым титулованным игроком в истории клуба.

По теме:
ФОТО. Лунин прибыл на финал Лиги чемпионов, в котором сыграет Куртуа
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Спортдир Жироны – о продаже лидеров: «Не уверен, что все игроки хотят уйти»
Джанлука Ди Марцио Лука Модрич продление контракта Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, будет ли Максимов тренировать Днепр-1 в следующем сезоне
Футбол | 01 июня 2024, 16:45 0
Стало известно, будет ли Максимов тренировать Днепр-1 в следующем сезоне
Стало известно, будет ли Максимов тренировать Днепр-1 в следующем сезоне

Юрий решил остаться в клубе

Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Футбол | 01 июня 2024, 07:01 23
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля

Георгий и Ефим забавно ответили на скандальный инсайд от Виктора Вацко

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 01.06.2024, 10:10
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Бокс | 01.06.2024, 11:28
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Дарио СРНА: «Бондаренко – сумасшедший игрок. Подошел бы Барсе, Баварии»
Футбол | 01.06.2024, 14:48
Дарио СРНА: «Бондаренко – сумасшедший игрок. Подошел бы Барсе, Баварии»
Дарио СРНА: «Бондаренко – сумасшедший игрок. Подошел бы Барсе, Баварии»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
31.05.2024, 01:03
Теннис
Две украинки в борьбе. Определены участницы 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Две украинки в борьбе. Определены участницы 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
31.05.2024, 02:01 3
Теннис
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
01.06.2024, 00:01 7
Футбол
Чжан Чжилей предсказал победителя реванша Фьюри – Усик
Чжан Чжилей предсказал победителя реванша Фьюри – Усик
01.06.2024, 07:52
Бокс
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
01.06.2024, 09:33 178
Футбол
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
30.05.2024, 20:59
Футбол
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
01.06.2024, 00:03 20
Футбол
ВИДЕО. Стало известно, что говорил рефери Усику перед мегафайтом с Фьюри
ВИДЕО. Стало известно, что говорил рефери Усику перед мегафайтом с Фьюри
01.06.2024, 07:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем