Известно, за какой клуб будет играть легендарный Модрич в следующем сезоне

38-летний хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич определился с будущим.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, хорватский полузащитник продлил контракт с «Реалом» еще на один сезон. «Сливочные» официально объявят о продлении соглашения на следующей неделе.

В этом сезоне Модрич сыграл за «Реал» в 45 матчах, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

Сегодня Модрич будет иметь шанс в шестой раз выиграть Лигу чемпионов и стать самым титулованным игроком в истории клуба.