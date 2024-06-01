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  4. Срна признался, почему Шахтер вернул скандального Гая и кем он работает
Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 17:55 |
914
12

Срна признался, почему Шахтер вернул скандального Гая и кем он работает

Дарио подтвердил, что Гай занимает должность аналитика в академии

01 июня 2024, 17:55 |
914
12
Срна признался, почему Шахтер вернул скандального Гая и кем он работает
ФК Шахтер. Алексей Гай

Скандальный 41-летний экс-футболист Алексей Гай вернулся в донецкий «Шахтер».

Эту информацию подтвердил спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна.

«Гай сейчас занимается аналитикой в академии клуба. Это человек, который провел очень много матчей за «Шахтер» и который очень предан клубу. Сейчас он помогает нам с анализом в нашей академии. Он очень сильно развивается в аналитике, ему также и интересна тренерская работа», – отметил Срна.

Гай выступал за «Шахтер» с 2000 по 2013 год с перерывом в два сезона, когда он играл за «Ильичевец». Вместе с донецким клубом он 6 раз становился чемпионом Украины, 7 раз выигрывал Кубок Украины, а также завоевывал Кубок УЕФА.

Алексей Гай «прославился» отказом надевать футболку с надписью «Слава украинской армии» в 2014 году перед матчем УПЛ. После этого он «отметился» неоднозначным ответом на вопрос о президенте рф владимире путине.

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Алексей Гай Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дарио Срна
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 12
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GloryUkraine
Не дивно.Війна в Україні це 100% заслуга Ахметова.
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+2
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turist86
Посада - сєпар
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+2
Fred1
Це ще раз піідкреслює що шахтар ніякий не український клуб 
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+1
Pavel_i_CO
В академії цей сєпар працює? Тоді не дивно, що їх малолітнє бидло кричить расіянськими матами з трибун, та з кулаками вибігає на поле. До речі, як там справа бєліка, який тренує цю сєпарську шоблу?
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+1
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AK.228
Ганьба звичайно.. не підтримую 
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-1
OtsoCity
Хвойди суркисів, лайно суркисів (динамо) завжди без трофеїв! Ну якщо є бажання, побути поряд з довгоочікуваними трофеями🏆🥇
🏆 Кубки чемпіонів – у ЦУМі! 🤩
Запрошуємо зробити фото з трофеями «Шахтаря»! 🏆
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-6
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