Срна признался, почему Шахтер вернул скандального Гая и кем он работает

Скандальный 41-летний экс-футболист Алексей Гай вернулся в донецкий «Шахтер».

Эту информацию подтвердил спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна.

«Гай сейчас занимается аналитикой в академии клуба. Это человек, который провел очень много матчей за «Шахтер» и который очень предан клубу. Сейчас он помогает нам с анализом в нашей академии. Он очень сильно развивается в аналитике, ему также и интересна тренерская работа», – отметил Срна.

Гай выступал за «Шахтер» с 2000 по 2013 год с перерывом в два сезона, когда он играл за «Ильичевец». Вместе с донецким клубом он 6 раз становился чемпионом Украины, 7 раз выигрывал Кубок Украины, а также завоевывал Кубок УЕФА.

Алексей Гай «прославился» отказом надевать футболку с надписью «Слава украинской армии» в 2014 году перед матчем УПЛ. После этого он «отметился» неоднозначным ответом на вопрос о президенте рф владимире путине.