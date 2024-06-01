Лига чемпионов01 июня 2024, 17:25 | Обновлено 01 июня 2024, 17:28
2126
3
ФОТО. Лунин прибыл на финал Лиги чемпионов, в котором сыграет Куртуа
Андрей останется в запасе на один из самых важных матчей в карьере
01 июня 2024, 17:25 | Обновлено 01 июня 2024, 17:28
2126
3
1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.
Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
За мадридскую команду выступает украинский голкипер Андрей Лунин, который из-за болезни не сможет принять участия в матче.
Тем не менее, украинец уже присоединился к команде. Его поприветствовали партнеры, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 июня 2024, 09:33 159
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует финальный поединок Лиги чемпионов
Футбол | 01 июня 2024, 10:10 3
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля
Футбол | 01.06.2024, 16:28
Бокс | 01.06.2024, 06:55
Бокс | 01.06.2024, 07:52
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
на фото видно, шо команда вже пообідала, Лунін на обід запізнився...
Видно по фото что не особо ввосторге от его приезда
Вперед Реал, Луніну потрібен кубок ЛЧ перед Євро
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.06.2024, 07:01 24
31.05.2024, 10:55 5
01.06.2024, 00:01 7
30.05.2024, 17:28 6
30.05.2024, 23:21 13
30.05.2024, 19:00 2
31.05.2024, 02:01 3