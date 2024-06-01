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  4. ФОТО. Лунин прибыл на финал Лиги чемпионов, в котором сыграет Куртуа
Лига чемпионов
01 июня 2024, 17:25 | Обновлено 01 июня 2024, 17:28
2126
3

ФОТО. Лунин прибыл на финал Лиги чемпионов, в котором сыграет Куртуа

Андрей останется в запасе на один из самых важных матчей в карьере

01 июня 2024, 17:25 | Обновлено 01 июня 2024, 17:28
2126
3
ФОТО. Лунин прибыл на финал Лиги чемпионов, в котором сыграет Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

За мадридскую команду выступает украинский голкипер Андрей Лунин, который из-за болезни не сможет принять участия в матче.

Тем не менее, украинец уже присоединился к команде. Его поприветствовали партнеры, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес.

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Burevestnik
на фото видно, шо команда вже пообідала, Лунін на обід запізнився...
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+1
Xzibit11
Видно по фото что не особо ввосторге от его приезда 
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+1
chehcr7rm
Вперед Реал, Луніну потрібен кубок ЛЧ перед Євро 
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-1
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