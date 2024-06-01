ФОТО. Лунин прибыл на финал Лиги чемпионов, в котором сыграет Куртуа

1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

За мадридскую команду выступает украинский голкипер Андрей Лунин, который из-за болезни не сможет принять участия в матче.

Тем не менее, украинец уже присоединился к команде. Его поприветствовали партнеры, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес.