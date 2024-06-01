Стало известно, будет ли Максимов тренировать Днепр-1 в следующем сезоне
Юрий решил остаться в клубе
55-летний украинский тренер Юрий Максимов продолжит тренировать «Днепр-1» в следующем сезоне.
По информации Футбол 24, после победы над «Черноморцем» в матче 30-го тура УПЛ, на клубной базе Максимом провел разговор с руководством клуба и пролонгировал трудовые отношения еще на один сезон.
Отмечается, что в команде пока есть задолженность перед игроками, однако в ближайшее время клуб планирует ее погасить благодаря продаже лидеров. Сезон 2024/25 днепряне проведут опираясь на молодежь и тех, кто останется из первой команды.
Ранее в «Днепре-1» рассказали, получит ли клуб бонус за фантастический сезон Довбика.
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