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  4. Стало известно, будет ли Максимов тренировать Днепр-1 в следующем сезоне
Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 16:45 |
278
0

Стало известно, будет ли Максимов тренировать Днепр-1 в следующем сезоне

Юрий решил остаться в клубе

01 июня 2024, 16:45 |
278
0
Стало известно, будет ли Максимов тренировать Днепр-1 в следующем сезоне
СК Днепр-1. Юрий Максимов

55-летний украинский тренер Юрий Максимов продолжит тренировать «Днепр-1» в следующем сезоне.

По информации Футбол 24, после победы над «Черноморцем» в матче 30-го тура УПЛ, на клубной базе Максимом провел разговор с руководством клуба и пролонгировал трудовые отношения еще на один сезон.

Отмечается, что в команде пока есть задолженность перед игроками, однако в ближайшее время клуб планирует ее погасить благодаря продаже лидеров. Сезон 2024/25 днепряне проведут опираясь на молодежь и тех, кто останется из первой команды.

Ранее в «Днепре-1» рассказали, получит ли клуб бонус за фантастический сезон Довбика.

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Юрий Максимов Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу долги
Дмитро Олійник Источник: Футбол 24
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