В Днепре-1 рассказали, получит ли клуб бонус за невероятный сезон Довбика

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, получит ли клуб бонус от «Жироны» за фантастический сезон украинского нападающего Артема Довбика:

«Бонусы не прописаны».

Напомним, «Жирона» подписала Артема Довбика летом 2023 года, заплатив «Днепру-1» 7.75 миллиона евро.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 36 матчей, отметившись 24 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.