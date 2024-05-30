Украина. Премьер лига30 мая 2024, 15:30 |
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В Днепре-1 рассказали, получит ли клуб бонус за невероятный сезон Довбика
Вячеслав Фридман утверждает, что «Жирона» не заплатит за результативность украинца
30 мая 2024, 15:30 |
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Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, получит ли клуб бонус от «Жироны» за фантастический сезон украинского нападающего Артема Довбика:
«Бонусы не прописаны».
Напомним, «Жирона» подписала Артема Довбика летом 2023 года, заплатив «Днепру-1» 7.75 миллиона евро.
В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 36 матчей, отметившись 24 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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