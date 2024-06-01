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  4. Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Испания
01 июня 2024, 16:28 |
2189
0

Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину

Украинский нападающий стал лучшим голеадором Ла Лиги

01 июня 2024, 16:28 |
2189
0
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола.

Однако трофей Пичичи, который вручается ежегодно лучшему бомбардиру Ла Лиги, Довбик пока не получил. Украинский голеадор назвал причину.

«Я трофей Пичичи получу где-то в декабре, ведь Marca примерно в это время вручает его.

Есть ли у меня особое место для этого трофея? У меня есть такое место, в этом сезоне накопилось много наград, поэтому, я думаю, жена найдет место и для этого трофея», – сказал Довбик.

Ранее Довбик признался, есть ли у него предложения по трансферу от других клубов.

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Довбик признался, есть ли у него предложения по трансферу от других клубов
Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Трофей Пичичи
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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