Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Украинский нападающий стал лучшим голеадором Ла Лиги
Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола.
Однако трофей Пичичи, который вручается ежегодно лучшему бомбардиру Ла Лиги, Довбик пока не получил. Украинский голеадор назвал причину.
«Я трофей Пичичи получу где-то в декабре, ведь Marca примерно в это время вручает его.
Есть ли у меня особое место для этого трофея? У меня есть такое место, в этом сезоне накопилось много наград, поэтому, я думаю, жена найдет место и для этого трофея», – сказал Довбик.
Ранее Довбик признался, есть ли у него предложения по трансферу от других клубов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем рассказал, о чем говорил с Мичелом во время поединка против «Валенсии»
Китайский хевивейтер считает, что украинец снова победит