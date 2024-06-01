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  4. Киченок / Павич – Букша / Мольтени. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
01 июня 2024, 15:34 |
196
0

Киченок / Павич – Букша / Мольтени. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда микста на Ролан Гаррос

01 июня 2024, 15:34 |
196
0
Киченок / Павич – Букша / Мольтени. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мате Павич и Людмила Киченок

1 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате Франции в смешанном парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Мате Павич из Хорватии сразятся с дуэтом Кристина Букша (Испания) / Андрес Мольтени (Аргентина).​ Встреча состоится 5-м запуском на корте №12. Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победители матча сразятся с лидерами посева – австралийской парой Эллен Перес / Меттью Эбден.

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смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024 Кристина Букша Андрес Мольтени Мате Павич Людмила Киченок
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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