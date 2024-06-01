Киченок / Павич – Букша / Мольтени. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда микста на Ролан Гаррос
1 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате Франции в смешанном парном разряде.
В матче первого раунда украинка и Мате Павич из Хорватии сразятся с дуэтом Кристина Букша (Испания) / Андрес Мольтени (Аргентина). Встреча состоится 5-м запуском на корте №12. Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.
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Победители матча сразятся с лидерами посева – австралийской парой Эллен Перес / Меттью Эбден.
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