Киченок / Павич – Букша / Мольтени. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате Франции в смешанном парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Мате Павич из Хорватии сразятся с дуэтом Кристина Букша (Испания) / Андрес Мольтени (Аргентина).​ Встреча состоится 5-м запуском на корте №12. Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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Победители матча сразятся с лидерами посева – австралийской парой Эллен Перес / Меттью Эбден.

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