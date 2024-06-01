Карлос Алькарас назвал победителя предстоящего финала Лиги чемпионов

1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финальная игра Лиги чемпионов, в которой отношения выяснят дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) назвал победителя предстоящего титульного поединка.

«Будем болеть за «Реал». Не помню, кто стал MVP в 2022 году, но гол забил Винисиус. Думаю, он проведет отличную игру и станет ключевым футболистом.

Мой прогноз... Полагаю, что «Боруссия» будет атаковать, они забьют, так что 2:1 в пользу «Реала», – заявил Карлос Алькарас.

Финал Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Реал» начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что оглашено подтверждение незавидного статуса «Боруссии» Дортмунд в финале ЛЧ.