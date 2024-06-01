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Лига чемпионов
01 июня 2024, 12:44 | Обновлено 01 июня 2024, 12:55
366
0

Оглашено подтверждение незавидного статуса Боруссии Д в финале ЛЧ

«Шмели» – настоящие андердоги матча с «Реалом»

01 июня 2024, 12:44 | Обновлено 01 июня 2024, 12:55
366
0
Оглашено подтверждение незавидного статуса Боруссии Д в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финальная игра Лиги чемпионов, в которой отношения выяснят дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».

Подавляющее большинство экспертов называет команду из Дортмунда аутсайдером противостояния, ссылаясь на различные доводы.

Среди прочего, статистика «Боруссии» не усиливает ее шансы на успех. Так, дортмундская команда выиграла только три из 14 личных встреч с «Реалом» в Лиге чемпионов (ничьи – 5, поражения – 6). То есть, показатель побед «шмелей» равен 21%.

У дортмундцев только против «Ман Сити» данный процент побед еще ниже и составляет 17%.

Эта статистика приведена для команд, с которыми «Боруссия» Дортмунд провела в Лиге чемпионов минимум 5 поединков.

Ранее сообщалось, что в Испании назвали стартовые составы «Реала» и «Боруссии» Дортмунд на финал ЛЧ.

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В Испании назвали стартовые составы Реала и Боруссии Д на финал ЛЧ
Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Боруссия Д - Реал
Юрій Остроумов Источник: Opta
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