В Испании назвали стартовые составы Реала и Боруссии Д на финал ЛЧ

В субботу, 1 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финальная игра ЛОиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом».

Топовое испанское издание Marca поделилось своей версией стартовых составов финалистов.

«У «Реала» есть четкие одиннадцать игроков на финал на «Уэмбли». И у «Боруссии» Дортмунд почти тоже, хотя и с сомнением, что это может стать сюрпризом, если Мален окажется в игре, а Адейеми не выйдет в стартовом составе», - сказано среди прочего в комментарии..

Вероятные составы «Боруссии» Дортмунд и «Реала» по версии Marca

«Боруссия» Дортмунд: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Эмре Джан, Забитцер, Адейеми или Мален, Брандт, Санчо, Фюллькруг.

«Реал» Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Напомним, стартовый свисток в матче «Боруссия» Дортмунд – «Реал» прозвучит в 22:00.

Ранее стали известны опасения «Реала» за будущее Лунина в свете предстоящего финала ЛЧ.