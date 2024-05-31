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Лига чемпионов
31 мая 2024, 13:40 | Обновлено 31 мая 2024, 13:45
1755
0

Известны опасения Реала за будущее Лунина в свете предстоящего финала ЛЧ

«Галактикос» не хотят потерять украинца, а могут

31 мая 2024, 13:40 | Обновлено 31 мая 2024, 13:45
1755
0
Известны опасения Реала за будущее Лунина в свете предстоящего финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В мадридском «Реале» серьезно опасаются за будущее сотрудничество с украинским голкипером Андреем Луниным.

На «Сантьяго Бернабеу» считают, что присутствие уроженца Харьковской области на скамейке запасных команды, а не в составе, может привести к уходу Лунина.

Андрей Лунин, как известно, ранее защищал ворота «Реала» во всех матчах нынешней Лиги чемпионов и помог мадридцам выйти в финал. А вот в решающем матче турнира в воротах «галактикос» ожидается появление бельгийца Тибо Куртуа, который до этого почти весь сезон был травмирован.

Напомним, ранее стал известен новый клуб Лунина и детали переговоров.

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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