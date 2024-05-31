Известны опасения Реала за будущее Лунина в свете предстоящего финала ЛЧ
«Галактикос» не хотят потерять украинца, а могут
В мадридском «Реале» серьезно опасаются за будущее сотрудничество с украинским голкипером Андреем Луниным.
На «Сантьяго Бернабеу» считают, что присутствие уроженца Харьковской области на скамейке запасных команды, а не в составе, может привести к уходу Лунина.
Андрей Лунин, как известно, ранее защищал ворота «Реала» во всех матчах нынешней Лиги чемпионов и помог мадридцам выйти в финал. А вот в решающем матче турнира в воротах «галактикос» ожидается появление бельгийца Тибо Куртуа, который до этого почти весь сезон был травмирован.
Напомним, ранее стал известен новый клуб Лунина и детали переговоров.
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