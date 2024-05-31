Известны опасения Реала за будущее Лунина в свете предстоящего финала ЛЧ

В мадридском «Реале» серьезно опасаются за будущее сотрудничество с украинским голкипером Андреем Луниным.

На «Сантьяго Бернабеу» считают, что присутствие уроженца Харьковской области на скамейке запасных команды, а не в составе, может привести к уходу Лунина.

Андрей Лунин, как известно, ранее защищал ворота «Реала» во всех матчах нынешней Лиги чемпионов и помог мадридцам выйти в финал. А вот в решающем матче турнира в воротах «галактикос» ожидается появление бельгийца Тибо Куртуа, который до этого почти весь сезон был травмирован.

Напомним, ранее стал известен новый клуб Лунина и детали переговоров.