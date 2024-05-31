Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров
Испания
31 мая 2024, 10:30 | Обновлено 31 мая 2024, 10:36
4029
11

Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров

Украинец согласен сменить мадридский «Реал»

31 мая 2024, 10:30 | Обновлено 31 мая 2024, 10:36
4029
11
Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин окончательно определился со своими приоритетами в отношении будущего.

Сообщается, что о решении украинца знают в стане «галактикос», а агент украинца Хорхе Мендеш уже ведет работу по переходу уроженца Харьковской области в другой клуб.

Лунин может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». В сотрудничестве заинтересованы и манкунианцы, и сам Андрей.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» уже связался с «Реалом», чтобы договориться о продаже Лунина. Олнако стороны решили отложить любые переговоры до финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.

Как известно, у Лунина контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что, благодаря Андрею Лунину, «Реал» завершил сезон у Ла Лиге с рекордом клуба.

По теме:
Куртуа в списке. Трубин назвал топ-3 лучших вратарей мира
ЛНЗ покидает еще один футболист
Источник: ключевой игрок Миная близок к переходу в Зарю
Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Ла Лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв француженку
Теннис | 30 мая 2024, 16:25 31
Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв француженку
Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв француженку

Элина во второй раз за 10 дней оказалась сильнее Диан Парри, на этот раз в Париже

«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
Бокс | 30 мая 2024, 10:34 2
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри

Промоутер Тайсона высказался о реванше

Новый тренер Баварии: «Посмотрим, кто из игроков останется в команде»
Футбол | 31.05.2024, 07:28
Новый тренер Баварии: «Посмотрим, кто из игроков останется в команде»
Новый тренер Баварии: «Посмотрим, кто из игроков останется в команде»
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 31.05.2024, 09:25
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10-кратный чемпион Франции сделал первый шаг к возвращению в элиту
Футбол | 31.05.2024, 05:20
10-кратный чемпион Франции сделал первый шаг к возвращению в элиту
10-кратный чемпион Франции сделал первый шаг к возвращению в элиту
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Brian
Если правда - супер!!! Надеюсь со сменой вратаря начнёться возрождение легендарного клуба.
Ответить
+5
Показать Скрыть 4 ответа
SuperMario
Не понимаю,чем так плох Онана, с такой защитой и когда в каждом матче по 30 ударов позволяют наносить сопернику любой вратарь будет пропускать и иногда по вине самого голкипера..
Ответить
0
Умник
Это огромное усиление Мю.
Не может клуб пропускать 55 мячей.
Учитывая Жорже Мендеша и его авторитет, он продавит.
В новом сезоне Мю покинет более 10 игроков.
Новая команда.
Ответить
0
Владислав Антонов
Онана вже списали? Більше повірю в трансфер Луніна в Челсі, ніж в МЮ.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Saar
) Який голкіпер - така й команда))))
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
29.05.2024, 13:47 9
Футбол
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
29.05.2024, 09:14 13
Футбол
Не нокдаун. Уоррен назвал момент, повлиявший на поражение Фьюри Усику
Не нокдаун. Уоррен назвал момент, повлиявший на поражение Фьюри Усику
30.05.2024, 19:00 1
Бокс
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
30.05.2024, 10:08 2
Бокс
Кличко – в топ-15 величайших супертяжей от BoxingScene. Есть ли Усик?
Кличко – в топ-15 величайших супертяжей от BoxingScene. Есть ли Усик?
29.05.2024, 08:59 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назначила нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назначила нового главного тренера
29.05.2024, 14:53 6
Футбол
Третий раз подряд. Лунин остается вне обоймы Реала перед финалом ЛЧ
Третий раз подряд. Лунин остается вне обоймы Реала перед финалом ЛЧ
29.05.2024, 14:57 15
Футбол
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
30.05.2024, 20:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем