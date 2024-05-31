Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин окончательно определился со своими приоритетами в отношении будущего.

Сообщается, что о решении украинца знают в стане «галактикос», а агент украинца Хорхе Мендеш уже ведет работу по переходу уроженца Харьковской области в другой клуб.

Лунин может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». В сотрудничестве заинтересованы и манкунианцы, и сам Андрей.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» уже связался с «Реалом», чтобы договориться о продаже Лунина. Олнако стороны решили отложить любые переговоры до финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.

Как известно, у Лунина контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что, благодаря Андрею Лунину, «Реал» завершил сезон у Ла Лиге с рекордом клуба.