Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров
Украинец согласен сменить мадридский «Реал»
Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин окончательно определился со своими приоритетами в отношении будущего.
Сообщается, что о решении украинца знают в стане «галактикос», а агент украинца Хорхе Мендеш уже ведет работу по переходу уроженца Харьковской области в другой клуб.
Лунин может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». В сотрудничестве заинтересованы и манкунианцы, и сам Андрей.
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» уже связался с «Реалом», чтобы договориться о продаже Лунина. Олнако стороны решили отложить любые переговоры до финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.
Как известно, у Лунина контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что, благодаря Андрею Лунину, «Реал» завершил сезон у Ла Лиге с рекордом клуба.
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