Спасибо Лунину. Реал завершил сезон у Ла Лиге с рекордом клуба

В субботу, 25 мая, в 38-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» дома сыграл с «Бетисом».

Матч завершился вничью 0:0.

«Галактикос» завершили сезон в Ла Лиги, имея в активе 21 «сухой» матч, что является новым рекордом клуба.

Прошлое достижение составлял 19 матчей в сезонах-1986/1987, 1987/1988 и 2019/2020. Во всех четырех случаях «Реал» в итоге становился чемпионом Испании.

Больше всего «сухих» матчей из голкиперов клуба оказалось на счету у украинца Андрея Лунина – 10.

Ранее наставник «Реала» Карло Анчелотти рассказал о выборе состава на финал Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд.