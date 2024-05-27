Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спасибо Лунину. Реал завершил сезон у Ла Лиге с рекордом клуба
Испания
27 мая 2024, 10:00 | Обновлено 27 мая 2024, 10:07
2110
0

Спасибо Лунину. Реал завершил сезон у Ла Лиге с рекордом клуба

«Галактикос» обновили историческое достижение

27 мая 2024, 10:00 | Обновлено 27 мая 2024, 10:07
2110
0
Спасибо Лунину. Реал завершил сезон у Ла Лиге с рекордом клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 мая, в 38-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» дома сыграл с «Бетисом».

Матч завершился вничью 0:0.

«Галактикос» завершили сезон в Ла Лиги, имея в активе 21 «сухой» матч, что является новым рекордом клуба.

Прошлое достижение составлял 19 матчей в сезонах-1986/1987, 1987/1988 и 2019/2020. Во всех четырех случаях «Реал» в итоге становился чемпионом Испании.

Больше всего «сухих» матчей из голкиперов клуба оказалось на счету у украинца Андрея Лунина – 10.

Ранее наставник «Реала» Карло Анчелотти рассказал о выборе состава на финал Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд.

По теме:
Ушел достойно. Хави вошел в топ-10 тренеров-гвардейцев Барселоны
ЧМ в Чехии установил зрительский рекорд посещаемости
Анчелотти рассказал о выборе состава на финал Лиги чемпионов с Боруссией Д
рекорд Ла Лига Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибку судьи матча Оболонь – Александрия
Футбол | 27 мая 2024, 10:34 0
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибку судьи матча Оболонь – Александрия
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибку судьи матча Оболонь – Александрия

Олег Орехов об эпизоде ​​с претензиями главного тренера «Оболони»

Маркевич усиляет состав. Карпаты нацелились на лидера Полесья
Футбол | 27 мая 2024, 05:39 4
Маркевич усиляет состав. Карпаты нацелились на лидера Полесья
Маркевич усиляет состав. Карпаты нацелились на лидера Полесья

Вячеслав Танковский может сменить Житомир на Львов

Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Футбол | 27.05.2024, 06:30
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 27.05.2024, 07:00
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
Футбол | 26.05.2024, 15:02
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Jedinkov. Жирона оценила яркое празднование Цыганкова
ФОТО. Jedinkov. Жирона оценила яркое празднование Цыганкова
25.05.2024, 12:13
Футбол
Известен рейтинг лучших супертяжеловесов в истории. Попал ли Усик в топ-10?
Известен рейтинг лучших супертяжеловесов в истории. Попал ли Усик в топ-10?
25.05.2024, 15:19 12
Бокс
Менеджер звездного хевивейтера обвинил Усика в нарушении договоренности
Менеджер звездного хевивейтера обвинил Усика в нарушении договоренности
25.05.2024, 09:47 1
Бокс
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2024, 06:59 4
Футбол
Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря
Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря
26.05.2024, 00:04 4
Футбол
Гвардиола признался в получении плохой новости из Испании
Гвардиола признался в получении плохой новости из Испании
25.05.2024, 11:18
Футбол
ЧМ по хоккею. Швейцария драматично обыграла Канаду и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Швейцария драматично обыграла Канаду и вышла в финал
25.05.2024, 22:12 1
Хоккей
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
27.05.2024, 07:01 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем