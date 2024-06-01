Алькарас высказался о главных претендентах на трофей на Ролан Гаррос 2024

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) поделился мнением о теннисистах, которые, на его взгляд, способны стать победителями Открытого чемпионата Франции 2024.

«Я по-прежнему считаю, что здесь широкий круг игроков, которые могут стать чемпионами. Это правда, что Синнер, Джокович и я входим в ритм и обретаем уверенность по мере прохождения раундов. Мне кажется, что мы становимся более опасными для остальных. Однако все может случиться, здесь равенство, и уровень матчей, которые предстоят сейчас, будет очень высоким и требовательным для всех», – признался Алькарас.

Напомним, ранее Карлос Алькарас отметился достижением на Ролан Гаррос, повторив успех Андрея Медведева.