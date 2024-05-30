Повторил успех Медведева. Алькарас отметился достижением на Ролан Гаррос

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) стал пятым самым молодым игроком Открытой эры, который играл в 1/16 финала Ролан Гаррос в каждом из четырех первых своих выступлений.

До Алькараса подобного достижения добились американец Майкл Чанг, шведы Матс Виландер и Бьорн Борг, а также украинец Андрей Медведев.

В мае Алькарасу исполнился 21 год. Другие теннисисты, доходившие до 1/16 финала в молодом возрасте, делали это в 19-20 лет.

Как известно, Карлос Алькарас стал участником 1/16 финала Открытого чемпионата Франции, выиграв у Йеспера де Йонга.