Повторил успех Медведева. Алькарас отметился достижением на Ролан Гаррос
Испанец повторил возрастной показатель на турнире в Париже
Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) стал пятым самым молодым игроком Открытой эры, который играл в 1/16 финала Ролан Гаррос в каждом из четырех первых своих выступлений.
До Алькараса подобного достижения добились американец Майкл Чанг, шведы Матс Виландер и Бьорн Борг, а также украинец Андрей Медведев.
В мае Алькарасу исполнился 21 год. Другие теннисисты, доходившие до 1/16 финала в молодом возрасте, делали это в 19-20 лет.
Как известно, Карлос Алькарас стал участником 1/16 финала Открытого чемпионата Франции, выиграв у Йеспера де Йонга.
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а Пит-пистолет случайно не позже всех на фоне выше перечисленных взял ТБШ? так еще и самым титулованным стал в мужском разряде!
кто там еще божил в ранние годы до откр. эры? Бадж или Перри? тоже недолгая карьера у них была ... (у Надаля в откр. эре самым молодой возрастной показатель собранного карьерного шлема, а кто-то из выше перечисленных это сделал на пару лет раньше, с уч. всех периодов (эр, эпох ...) в истории тенниса)