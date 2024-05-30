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  4. Повторил успех Медведева. Алькарас отметился достижением на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
30 мая 2024, 12:41 | Обновлено 30 мая 2024, 13:27
462
4

Повторил успех Медведева. Алькарас отметился достижением на Ролан Гаррос

Испанец повторил возрастной показатель на турнире в Париже

30 мая 2024, 12:41 | Обновлено 30 мая 2024, 13:27
462
4
Повторил успех Медведева. Алькарас отметился достижением на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) стал пятым самым молодым игроком Открытой эры, который играл в 1/16 финала Ролан Гаррос в каждом из четырех первых своих выступлений.

До Алькараса подобного достижения добились американец Майкл Чанг, шведы Матс Виландер и Бьорн Борг, а также украинец Андрей Медведев.

В мае Алькарасу исполнился 21 год. Другие теннисисты, доходившие до 1/16 финала в молодом возрасте, делали это в 19-20 лет.

Как известно, Карлос Алькарас стал участником 1/16 финала Открытого чемпионата Франции, выиграв у Йеспера де Йонга.

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Карлос Алькарас (теннисист) Матс Виландер Бьорн Борг Андрей Медведев
Юрій Остроумов Источник: Roland Garros
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Комментарии 4
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Muskrat2
Що, когось вбив і вийшов сухим з води? А, ні, там таке не проходить. 
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0
T-800
да и у Чанга не сказать чтобы карьера сложилась после победного Френча, тем более на фоне своих соотечественников вроде Агасси, Сампраса, Курье
а Пит-пистолет случайно не позже всех на фоне выше перечисленных взял ТБШ? так еще и самым титулованным стал в мужском разряде!
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0
T-800
у шведов тоже недолгий пик был
кто там еще божил в ранние годы до откр. эры? Бадж или Перри? тоже недолгая карьера у них была ... (у Надаля в откр. эре самым молодой возрастной показатель собранного карьерного шлема, а кто-то из выше перечисленных это сделал на пару лет раньше, с уч. всех периодов (эр, эпох ...) в истории тенниса)
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-1
T-800
Наш найталановитіший з ВТА узятими, але як склалось ...
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-1
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