Молчанов / Смит – Циципас / Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня украинский теннисист Денис Мочанов начнет выступления на Открытом чемпионате Франции в мужском парном разряде.

В матче первого раунда украинец и Джон Патрик Смит из Австралии сыграют против Стефаноса Циципаса и Петроса Циципаса.​ Встреча состоится 2-м запуском на корте №7. Время начала встречи – 13:30 по Киеву.

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Победительницы матча в следующем раунде сразятся против четвертого сеяного тандема Иван Додиг / Остин Крайчек.

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