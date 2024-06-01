Молчанов / Смит – Циципас / Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Ролан Гаррос
1 июня украинский теннисист Денис Мочанов начнет выступления на Открытом чемпионате Франции в мужском парном разряде.
В матче первого раунда украинец и Джон Патрик Смит из Австралии сыграют против Стефаноса Циципаса и Петроса Циципаса. Встреча состоится 2-м запуском на корте №7. Время начала встречи – 13:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победительницы матча в следующем раунде сразятся против четвертого сеяного тандема Иван Додиг / Остин Крайчек.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В четвертой партии наши волейболисты уступали 11:19, но смогли выиграть 25:23. Невероятно!
Александр Зинченко может перейти в «Баварию»