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Ролан Гаррос
01 июня 2024, 12:19 |
110
0

Молчанов / Смит – Циципас / Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Ролан Гаррос

01 июня 2024, 12:19 |
110
0
Молчанов / Смит – Циципас / Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Молчанов

1 июня украинский теннисист Денис Мочанов начнет выступления на Открытом чемпионате Франции в мужском парном разряде.

В матче первого раунда украинец и Джон Патрик Смит из Австралии сыграют против Стефаноса Циципаса и Петроса Циципаса.​ Встреча состоится 2-м запуском на корте №7. Время начала встречи – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы матча в следующем раунде сразятся против четвертого сеяного тандема Иван Додиг / Остин Крайчек.

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смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024 Денис Молчанов Стефанос Циципас
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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