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  4. БУЩАН – о возрасте: «Шея болит, колено, суставы. Наверное, на погоду»
Чемпионат Европы
01 июня 2024, 12:12 |
459
0

БУЩАН – о возрасте: «Шея болит, колено, суставы. Наверное, на погоду»

Игрок отпраздновал 30 день рождения

01 июня 2024, 12:12 |
459
0
БУЩАН – о возрасте: «Шея болит, колено, суставы. Наверное, на погоду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан отметил 30 день рождения в расположении национальной команды. Игрок с юмором относится к своему возрасту.

«Шутки про старость? Я еще молодой, это начало старшей жизни, так сказать. Конечно, уже что-то болит. Сегодня утром проснулся – шея, колено... Все дало о себе знать».

«Наверное, на погоду (смеется). И суставы болят», – сказал Бущан.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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