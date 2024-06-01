Чемпионат Европы01 июня 2024, 12:12 |
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БУЩАН – о возрасте: «Шея болит, колено, суставы. Наверное, на погоду»
Игрок отпраздновал 30 день рождения
01 июня 2024, 12:12 |
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Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан отметил 30 день рождения в расположении национальной команды. Игрок с юмором относится к своему возрасту.
«Шутки про старость? Я еще молодой, это начало старшей жизни, так сказать. Конечно, уже что-то болит. Сегодня утром проснулся – шея, колено... Все дало о себе знать».
«Наверное, на погоду (смеется). И суставы болят», – сказал Бущан.
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