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Лига чемпионов
01 июня 2024, 12:16 |
3632
5

Тибо КУРТУА: «Мне очень жаль Лунина»

«Реал» и «Боруссия» Дортмунд сыграют в финале главного еврокубка 1 июня в 22:00

01 июня 2024, 12:16 |
3632
5
Тибо КУРТУА: «Мне очень жаль Лунина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

1 июня в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.

Накануне матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что ворота команды в этом поединке будет защищать Тибо Куртуа, а Андрей Лунин останется в запасе. Куртуа прокомментировал то, что он выйдет в стартовом составе.

«Для меня это прекрасно, что я могу сыграть в финале Лиги чемпионов, но мне очень жаль Лунина», – сказал Куртуа.

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов Боруссия Д - Реал
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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dimando560
За Борусію! 
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0
dimando560
За Борусію! 
Ответить
0
Alex T
Ой, не триндел бы
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0
Ostap Sweet Cherry
Ну что бы и после игры всё было у тебя прекрасно.
Ответить
0
Tka4enko_855
Андон ти обісцяний
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-2
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