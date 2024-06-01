Тибо КУРТУА: «Мне очень жаль Лунина»
«Реал» и «Боруссия» Дортмунд сыграют в финале главного еврокубка 1 июня в 22:00
1 июня в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.
Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.
Накануне матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что ворота команды в этом поединке будет защищать Тибо Куртуа, а Андрей Лунин останется в запасе. Куртуа прокомментировал то, что он выйдет в стартовом составе.
«Для меня это прекрасно, что я могу сыграть в финале Лиги чемпионов, но мне очень жаль Лунина», – сказал Куртуа.
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