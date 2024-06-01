Перед первой игрой на Евро-2024 игроки сборной узнают о премиальных

Как стало известно Sport.ua, накануне стартового матча финальной части чемпионата Европы - с румынами, который состоится 17 июня в Мюнхене, футболистам национальной сборной Украины сообщат, какие премиальные они могут заработать в случае успешного выступления на турнире.

Успешным будет считаться задача минимум – выход из группового турнира в плей-офф.

По информации нашего источника, несколько более запутанная ситуация с премиальными для олимпийской сборной Украины, которая в июле возьмет старт в Играх 2024 во Франции.

Если главный тренер Руслан Ротань получит в свое распоряжение всех тех игроков, которых он хотел видеть в сборной, то и задачи будут выше, соответственно, и премиальные больше.

Ранее мы сообщали, что на всех матчах сборной Украины на Евро-2024 ожидается аншлаг.