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Чемпионат Европы
01 июня 2024, 11:45 | Обновлено 01 июня 2024, 11:46
298
0

Перед первой игрой на Евро-2024 игроки сборной узнают о премиальных

Олимпийская сборная также получит бонусы

01 июня 2024, 11:45 | Обновлено 01 июня 2024, 11:46
298
0
Перед первой игрой на Евро-2024 игроки сборной узнают о премиальных
УАФ

Как стало известно Sport.ua, накануне стартового матча финальной части чемпионата Европы - с румынами, который состоится 17 июня в Мюнхене, футболистам национальной сборной Украины сообщат, какие премиальные они могут заработать в случае успешного выступления на турнире.

Успешным будет считаться задача минимум – выход из группового турнира в плей-офф.

По информации нашего источника, несколько более запутанная ситуация с премиальными для олимпийской сборной Украины, которая в июле возьмет старт в Играх 2024 во Франции.

Если главный тренер Руслан Ротань получит в свое распоряжение всех тех игроков, которых он хотел видеть в сборной, то и задачи будут выше, соответственно, и премиальные больше.

Ранее мы сообщали, что на всех матчах сборной Украины на Евро-2024 ожидается аншлаг.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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