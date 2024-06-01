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Чемпионат Европы
01 июня 2024, 05:41 | Обновлено 01 июня 2024, 06:12
475
0

На всех матчах сборной Украины на Евро-2024 ожидается аншлаг

Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко рассказал о ситуации с билетами

01 июня 2024, 05:41 | Обновлено 01 июня 2024, 06:12
475
0
На всех матчах сборной Украины на Евро-2024 ожидается аншлаг
УАФ. Андрей Шевченко и Игорь Грищенко

Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от июньских матчей национальной сборной Украины по футболу в Германии:

«1 июня я отправляюсь в Нюрнберг, где подопечные Сергея Реброва проведут 3 июня один из последних контрольных матчей перед финальной частью чемпионата Европы с немцами.

Есть основания надеяться, что в понедельник будет аншлаг. Как и на поединках с Румынией, Словакией и Бельгией на Евро-2024. Все те билеты, которые выделила УЕФА для украинских болельщиков, уже давно нашли своих счастливых владельцев, то же можно сказать и о фанатах соперников.

Я уверен, что наши болельщики даже приложили усилия, чтобы приобрести билеты и по другим квотам. Вот почему смело можно утверждать, что в Германии украинская сборная поддержка 12-го игрока гарантирована».

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Евро-2024 сборная Украины по футболу болельщики инсайд Игорь Грищенко Украинская ассоциация футбола
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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